Gabi Bădălău, mai sincer ca niciodată. De câte ori a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu + replica ei acidă

Când a fost întrebat de câte ori a fost infidel față de Bianca Drăgușanu, omul de afaceri a răspuns cu sinceritate:„nu știu să vă răspund… de trei, de cinci, de două ori”.

Reacția acidă a Biancăi Drăgușanu după ce Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o

Bianca Drăgușanu a avut o reacție acidă după ce Gabi Bădălău a admis public infidelitățile sale. Blondina a postat pe rețelele de socializare un mesaj care ar duce cu gândul la relația pe care a avut-o cu omul de afaceri. Prin intermediul postării sale de pe InstaStory, vedeta pare că a criticat modul în care Gabi Bădălău s-a comportat în timpul relației lor.

„Femeia de lângă tine este oglinda ta. Este fix așa cum o faci să se simtă. Dacă este respingătoare si plictisitoare, fix la fel ești si tu. Dacă tu ești tandru, atent la ea si iubitor, fix la fel va deveni si ea. Ce semeni, aia culegi”, se arată în mesajul postat pe Instagram de blondină.

Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Pătrășcanu

Săptămânile trecute, Gabi Bădălău a recunoscut episoadele de infidelitate din căsnicia cu Claudia Pătrășcanu în cadrul podcastului lui Nasrin Ameri.

„Eu am greșit în căsnicia cu Claudia, eram cu altă femeie. M-am dus acasă și am recunoscut lucrul ăsta, m-am descărcat, iar ea, în momentul ăla, în loc să-și țină familia, că mai sunt 100.000 de bărbați care greșesc, a postat pe Faceboook un mesaj foarte, foarte urât despre mine, despre familie, a dat-o-n politică, a dat-o în amenințări, în acea noapte când eram toți în casă – eu cu ea și cu copiii. Înainte, maică-sa intervenise în relația noastră… Eu am greșit că eram cu altă femeie, că am înșelat-o și mi-am asumat lucrul ăsta. După acel mesaj, în care am văzut o altă Claudia, plină de ură, de frustrare, am simțit că s-a rupt.

N-am niciun război cu ea, noi trebuie să ne creștem copiii în liniște și pace. N-am nimic de împărțit, inclusiv partajul, nu e nicio miză la noi. Dacă eu văd că ea își revine și nu mai face tot circul ăsta, mai ales în presă și tot ce a făcut rău… Le punea copiilor microfoane în hăinuțe sau în ghiozdan când venea la mine și vorbeam cu tata lucruri – ce vorbește fiecare om în casă – și pe urmă și le posta pe Facebook și s-a dus cu ele la Poliție. De-asta am ajuns atât de disperat și radical încât nu pot să stau cu ea la masă”, a declarat omul de afaceri, în podcastul lui Nasrin Ameri.

