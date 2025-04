Vacanţă ratată de Paşte pentru fosta vedetă Kanal D. Cine i-a pus beţe-n roate: „S-a găsit el să facă nebunia asta… Îmi doream mult să merg”

Sărbătorile pascale sunt un prilej numai bun pentru a ne retrage un timp scurt din viața agitată cotidiană și să ne bucurăm alături de familie și prieteni. Asta spera și vedeta de la Puterea dragostei că va face și deja își programase zilele de Paște alături de prietenii ei. Ar fi trebuit să plece într-o vacanță exclusivistă peste mări și țări, dar planul i-a fost dat peste cap. A rămas singură în țară, iar prietenii ei petrec cu toții Paștele. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și ne-a spus cum s-a petrecut totul.

Norocul nu prea a fost de partea Ellei Tina anul acesta. Bruneta ar fi trebuit să petreacă sărbătorile de Paște în America, alături de prietenii ei. Cu toții se pregătiseră, aveau deja programată vacanța care ar fi durat peste o lună, dar și trei destinații în care ar fi trebuit să meargă. Toate bune și frumoase, cu o singură excepție. Care este motivul pentru care Ella Tina a realizat că nu va putea să meargă să petreacă Paștele cu apropiații, aflăm de la ea în rândurile următoare.

Vacanță de Paște ratată pentru Ella Tina! Iată ce a pățit bruneta

Ella a vorbit pentru CANCAN.RO și a explicat ce i s-a întâmplat de nu a mai putut face sărbătorile cu prietenii ei.

„De Paște trebuia să plec în America. Eram pregătită, îmi făcusem planurile cu prietenii mei, dar nu am reușit să obțin viza. Ei locuiesc acolo, mă așteptau să petrecem împreună. Sunt niște tradiții diferite în America, ei nu sunt cu mielul, au alte tradiții și se pregăteau. Voiau să petrecem împreună, dar nu am mai avut cum”, a spus bruneta.

Avea itinerariul făcut și urma ca, alături de prietenul ei, să viziteze Florida, Las Vegas și Washington. Doar că, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar bruneta nu a reușit să obținî viza.

„Eu am rude în Washington, iar prietenii aceștia despre care îți spun locuiesc în Florida. Aș fi vizitat și Las Vegas și Florida, așa plănuiserăm.Eu mai plecam cu cineva, un băiat, dar nu vreau să spun mai multe, sunt discretă cu viața mea personală. Nici el nu a reușit să obțină viza. Din cauza domnului Trump nu am mai putut ajunge, s-a găsit el să facă nebunia asta. Îmi doream mult să merg, voiam să o vizitez și s-a întâmplat să fie așa. Nu am obținut viza, dar nu mă las”, a declarat Ella Tina.

Acum, fosta concurentă de la Puterea dragostei va trebui să se reorienteze. Va petrece sărbătorile acasă cu familia ca în fiecare an.

„Asta e, o să rămân în România. Dacă ninge cum a nins zilele trecute, putem spune că sărbătorim doi în unu, și Paștele și Crăciunul. Dumnezeu știe mai bine de ce a decis așa, dacă nu a fost să fie anul acesta, să sperăm că va fi la anul. O să fac Paștele cu câteva persoane apropiate.

Eu sunt pasionată de Asia, plaje, insule, dacă nu a fost să merg în America, merg în alte destinații. Bine, dacă ar fi să merg în Bahamas, cum îmi și doresc, și acolo îmi trebuie viză. Nu mă las și tot plec eu undeva anul acesta”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.