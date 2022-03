Câte clase are Alex Delea, de fapt. Îți vei schimba radical părerea despre barmanul de la Survivor România 2022 de la Pro TV

Alex Delea este unul dintre ce mai apreciați și vocali concurenți de pe insula din Republica Dominicană, însă puțini știu cine este, de fapt, ”Războinicul”, dar și câte clase are barmanul de la ”Survivor România” de la Pro TV. Nimeni nu se aștepta la asta!

Alex Delea are 25 de ani și este barman. ”Războinicul” este născut în Constanța, însă pentru o perioadă bună de timp a locuit în Spania, Costa Brava. Cu o copilărie mai puțin fericită, Alex Delea a fost nevoit să muncească de mic. Încă de la 17 ani a început să lucreze ca barman, în barul care a devenit afacere de familie.

”Războinicul” a făcut școala în Spania, unde a locuit până nu demult, mai exact, a absolvit Institut Public Cap Norfeu din Girona.

Viața neștiută a lui Alex Delea

(VEZI ȘI:CÂT A SLĂBIT, DE FAPT, CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU LA SURVIVOR? S-A ÎNTORS ÎN ROMÂNIA NUMAI PIELE ŞI OS)

”Războinicul” își aduce aminte că au fost zile în care plângea de foame. Lipsurile și grija zilei de mâine l-au făcut pe Alex Delea să lupte și să devină cel mai bun.

Crescut doar de mamă, bunică și mătusă, acesta a povestit cum a fost trăit în condiții extreme, fără curent, fără mâncare:

”De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușe-mea au plecat ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea.

(VEZI ȘI:SURVIVOR ROMÂNIA, ÎN PERICOL DE SUSPENDARE. CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE SE ÎNGRIJOREAZĂ FANII EMISIUNII)

Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam patru ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putu să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate.”, a spus Alex Delea, la ”Survivor România”.

Sursa foto: Facebook.ro