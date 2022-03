Câte clase are Alina Sorescu, de fapt? Din ce face bani (încă) soţia lui Alex Ciucu, pe lângă muzică

Cântăreața Alina Sorescu are 35 de ani și în acest moment se ocupă de un atelier muzical, acolo unde instruiește mai mulți copilași. Câte clase are vedeta de televiziune și ce afaceri mai are, pe lângă muzică?

Alina Sorescu s-a născut pe 14 iulie 1986, în București. A cochetat cu muzica încă din copilărie, de la o vârstă fragedă. A făcut parte din grupul Minisong, care era condus la acea vreme de regretatul Ioan Luchian Mihalea.

Vedeta TV a urcat pe scenă pentru prima dată în anul 1994, în cadrul unui concurs de muzică pentru copii, fiind solicitată ulterior de organizatorii celebrului festival ”Cerbul de Aur” de la Brașov, pentru a susține un recital.

La doar 11 ani, Alina Sorescu a lansat primul său album, ”Voi fi o stea”, pe muzica lui Eugen Mihăescu. În anul 1999, a susținut un turneu internațional, ajungând să cânte în Italia, Franța, Belgia și Olanda.

Ce studii are Alina Sorescu?

Artista a absolvit Școala Populară de Artă, secția canto, sub atenta îndrumare a profesoarei Viorela Filip. Alina Sorescu a absolvit studiile de licență din cadrul Facultății de Sociologie- Universitatea București. Vedeta a urmat în paralel și Facultatea de Comunicare și Relații Publice- SNSPA.

Din luna octombrie a anului 2008, Alina a urmat cursurile programului de masterat din cadrul Facultății de Sociologie a Universității București, cu opțiunea ”Sondaje de opinie și marketing”. De asemenea, Alina a absolvit și modulul de Formare a Profesorilor de la Universitatea din București.

Din ce face bani Alina Sorescu?

Alina Sorescu are propriul Atelier de Muzică și Prezență Scenică destinat copiilor de toate vârstele, pe nume ”Picii lu’ Soreasca”. Pe lângă acest proiect al său, blondina câștigă bani și din Youtube.

Soreasca a ales să atragă publicul și în mediul online. Soția lui Alexandru Ciucu s-a mutat de ceva vreme pe YouTube, acolo unde și-a creat pagini speciale unde postează conținut pentru fanii ei. Vedeta este gazda propriului podcast ”Esthetic Review”, locul unde doamnele și domnișoarele primesc sfaturi prețioase despre tot ceea ce ține de industria beauty.

Chiar dacă se presupune a fi un podcast cu subiecte de interes în rândul sexului frumos, veniturile nu sunt nici pe departe satisfăcătoare. Mai exact, sumele încasate de Alina Sorescu pornesc de la 12 dolari și ajung până la 198 de dolari lunar, astfel, într-un an, sumele se rotunjesc și pot ajunge până 2.400 de dolari.

Pe lângă podcastul dedicat femeilor, Alina Sorescu se ocupă și de Atelierul de Muzică și Prezență Scenică ”Picii lu`Soreasca”, de pe YouTube, acolo unde soția lui Alexandru Ciucu îi îndrumă pe cei mici în tainele unei cariere muzicale. Cu aproape 7.000 de urmăritori, veniturile se încadrează între 7 dolari și 104 dolari lunar, iar într-un an cifrele pot ajunge până la 1.200 de dolari, potrivit socialblade.ro.

