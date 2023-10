Câte clase are Larisa lui Pescobar, de la Taverna Racilor. Ajutorul de nădejde al lui Paul Nicolau a absolvit o facultate care nu are nicio legătură cu Horeca

Larisa Popa sau „Larisa lui Pescobar”, cum este cunoscută în mediul online, este o tânără de succes, care la o vârstă destul de fragedă are pe mână o afacere mare. Aceasta este mâna dreaptă a patronului de la Taverna Racilor și pare că se pricepe de minune la ceea ce face. Deși studiile nu o recomandă, tânăra a demonstrat că este capabilă. Recent, aceasta a vorbit despre pregătirea ei profesională și a dezvăluit detalii neștiute. Câte clase are Larisa lui Pescobar?

Larisa Popa activează în Horeca de mai bine de 7 ani, chiar dacă nu are nicio pregătire în acest sens. Dar, se pare că tânără intuiește repede ce trebuie să facă și învață și mai repede. Larisa a fost adesea judecată și etichetată greșit, iar acum le-a dat tuturor peste nas. Invitată în cadrul unui podcast, tânăra a vorbit despre studiile sale și pregătirea profesională pe care o are.

Invitată în cadrul unui podcast, Larisa Popa a vorbit despre parcursul ei în viață. În ciuda părerii multora, se pare că tinerei i-a plăcut școala, iar ambiția a împins-o ca după terminarea liceului să aleagă una dintre cele mai grele facultăți.

După ce a absolvit un liceu tehnologic din Argeș, Larisa Popa, managerul unora dintre afacerile lui Paul Nicolau, a decis să urmeze cursurile unei facultăți militare. Însă, frumoasa brunetă nu a reușit să treacă peste probele eliminatorii impuse și a rămas pe dinafară.

Dar acest lucru nu a demotivat-o, ci din contră a făcut-o să devină și mai ambițioasă. Așa că Larisa a uitat rapid de facultatea militară îndreptându-și pașii către o altă facultate din Capitală. Mai exact, tânăra a terminat studiile la Facultatea Politehnica din București.

Cei patru ani de studiu nu au încântat-o prea tare, mai ales având în vedere că încă din anul doi a început să lucreze, devenind partenera lui Pescobar. Dar, Larisa a fost ambițioasă. A lucrat și învățat, iar la final a trecut cu brio și examenul de licență.

„Când am terminat liceul am aplicat la Armată, am picat la sport. Pe aviație voiam eu, ce gândeam eu la 17 ani. Pentru că am terminat liceul la 17 ani m-am dus la școală de la 6 ani. Deci a trebuit să fac buletinul mai repede de 18 ani, că nu mă primeau la facultate. Am picat probele sportive la Armată, nu mi-a părut rău deloc, chiar am fost fericită. Nu era de mine, m-am dus și eu așa… copil fiind, nu știi pe ce drum să te duci.

După ce am picat am zis că vreau la București. Dar unde? Toți colegii mei s-au dus la Politehnică. Unde să ma duc și eu? Tot la Politehnică. Am terminat un liceu tehnologic și am zis să urmez tot asta. M-am înscris în toamnă. Am făcut cei patru ani și am luat licența în pandemie. Terminasem cu un an înainte, dar din cauza muncii intense, nu am reușit să dau licența în același an. Am dat un an după. Nu mi-a plăcut facultatea deloc, iar din anul doi de facultate am început munca (n.r. alturi de Pescobar)”, a declarat Larisa, în cadrul podcast-ului realizat de Viorel Grigoriu.

