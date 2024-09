Adi Nartea a ajuns pe micile ecrane și a cunoscut succesul. Iată ce studii are, de fapt, concurentul de la Asia Express!

Adi Nartea este cunoscut, mai ales, pentru rolul său din serialul „Vlad”, difuzat în trecut la PRO TV. Ceea ce nu este cunoscut de public, este faptul că el nu a urmat vreun curs de actorie.

Recent, el a ales să accepte provocarea de a participa la Asia Express și a revenit pe micile ecrane, după o scurtă pauză.

Ce studii are Adi Nartea

Adi Nartea și-a dorit dintotdeauna să devină actor, însă a început trei facultăți până a-și găsi vocația. Deși a ales actoria, concurenul de la Asia Express nu a urmat un curs de actorie.

Prima lui apariție pe TV a fost atunci când a apărut în reclama unei bănci. Adi Nartea s-a făcut remarcat de Catinca Roman și Cătălin Botezatu, iar colaborările au început să apară.

„Eu tot timpul am vrut să dau la UNATC, nu am mai putut, ar fi fost a patra facultate pe care o începeam. Am început trei, am terminat una. Am început Educație Fizică și Sport la Brașov, facultate pe care am și terminat-o. La bază sunt profesor de Educație fizică și Sport. În paralel, am făcut doi ani de Psihopedagogie, am lăsat-o baltă, după care am venit la București, am început să lucrez și în paralel am făcut Dreptul, pe care l-am lăsat baltă”, declara Adi Nartea în urmă cu ceva timp pentru libertatea.

Ce joburi a mai avut

În urmă cu ceva timp, Adi Nartea declara în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce a lucrat, de fapt, înainte de a cunoaște succesul.

„Am venit în București și am fost account executive la o agenție de publicitate, am lucrat un an și jumătate. După care am fost casting & extras coordinator la Domnica, am lucrat un an și ceva. Și înainte de asta, făceam sampling, promoții, am fost team leader, am lucrat la țigări, la toate brandurile. Chiar n-am stat deloc! Când am venit în București deja lucram.

Dar, ca idee, eu niciodată nu am avut jobul ăsta de model și actor, au fost cumva o pasiune, bani făcuți ușor, ceva pe care eu nu m-am bazat niciodată. Am zis «bă, dacă îmi iese castingul ăsta, foarte bine, dacă nu iese, îl bag la arhivă și merg mai departe. ”, a declarat Adi Nartea pentru CANCAN.

Actorul a prins o oportunitate atunci când s-a prezentat la castingul pentru un serial și a reușit să se lanseze.

„Exact așa s-a întâmplat, când lucram account executive la o agenție de publicitate, a apărut primul casting la «Fast Food», un serial care fusese demult, și m-au luat. Atunci a fost tranziția fizică, am zis «nu mai pot să vin la job, pentru că filmez». Și am filmat vreo șase luni. Și de acolo am început să mă lansez.”

