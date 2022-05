Câte clase și ce studii are „domnul Dan”, de fapt. De ce folosește atât de multe cuvinte „ciudate” la Survivor România 2022 de la Pro TV

Misterul a fost deslușit. De ce folosește Dan Pavel atât de multe cuvinte “ciudate” la Survivor România 2022 de la Pro TV. Totul are legătură cu clasele și studiile pe care le are prezentatorul TV.

Când prezintă Survivor România 2022 și când comentează evoluția concurenților în timpul probelor, “domnul Dan” folosește o sumedenie de neologisme și de termini din fizică și matematică. Acesta are un vocabular dezvoltat cu care impresionează cu fiecare apariție la TV. Semn clar că a studiat mult până acum și că a acordat maximă atenție educației.

Ce studii are “domnul Dan”. “Mersul la marină mi s-a părut absolut natural”

Daniel Pavel a terminat Liceul de Marină “Navrom” din Constanța. În copilărie, își dorea să fie explorator, era pasionat de lectură și de marii exploratori ai lumii, ceea ce i-a fost de folos în cariera sa din marină.

“Tranziţia a fost tot din sfera lecturilor, adică citeam foarte mult în anii ’80. Am beneficiat de o bibliotecă impresionată pe care o are tatăl meu. Am avut o bibliotecă în care mi-am construit lumi imaginare, atunci când nu aveam acces la filme. Ca şi pasionat de Columb, Bartolomeu Diaz sau Magellan, mersul la marină mi s-a părut absolut natural. Ce nu am realizat, adică nu a fost cazul, era că în 1990 când am plecat la drum eu puteam să fac un liceu în Bucureşti, eram bun pe matematică, istorie, însă ceva m-a atras la Liceul de Marină Navrom din Constanţa”, a spus “domnul Dan”.

După ce a lucrat mai mulți ani pentru marina comercială, Dan Pavel a intrat în lumea media și a radioului. A prezentat o emisiune la Antena 3, după care a fost gazda unei emisiuni la radio RFI.

Ce salariu are ca prezentator al Survivor România 2022

Acum este prezentator la Survivor România 2022, unde încasează un salariu pe măsură. “Am auzit niște chestii frumoase apropo de salariile de la Pro. Este un salariu super-satisfăcător. Eu rămân ce am fost, un romantic” spunea Dan Pavel în luna ianuarie.