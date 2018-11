Ela Crăciun a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu două săptămâni. Pentru că a ales să nască și de această dată natural, recuperarea a decurs mult mai rapid și mai confortabil decât dacă ar fi ales operația de cezariană.

Vedeta s-a îngrășat 13 kilograme în timpul sarcinii și a reușit să dea jos până acum 7 kilograme. Pentru a fi mai suplă și a avea o talie mai bine pronunțată, Ela poartă colanți modelatori și centura postnatală creată și lansată de celebra Kourtney Kardashian.

„Mai am doar 7 kilograme pe care vreau să le dau jos, însă nu mă grăbesc să țin vreo dietă, pentru că alăptez și nu aș vrea să afectez acest lucru. Așa că apelez la alte trucuri pentru a ascunde kilogramele în plus. Am o centură postnatală, un corset și niște colanți modelatori care sunt visul oricărei femei, fie că abia a născut sau pur și simplu vrea să ascundă kilogramele în plus.

Fiecare are rolul lui și le alternez. Așadar, port colanții modelatori atunci când stau în casă sau merg la pilates, iar centura și corsetul modelator le port pe sub haine. Colanții sunt făcuți din compresii medicale, foarte confortabili, aplatizează burtica și subțiază. Pe mine m-au cucerit pentru că ajută în cazul în care aveți probleme cu circulația sau cu picioarele umflate, veșnica mea nemulțumire.

Centura postnatală se poate purta și pe sub haine și deasupra, ajută la modelarea și susținerea burticii, taliei și a șoldurilor, accelerând procesul de vindecare și ajutându-te să revii rapid la formele de dinainte de sarcină. Teoretic, poate fi purtată imediat după sarcină, însă depinde de fiecare femeie, de felul nașterii (în cazul în care ați născut prin cezariană poate să fie mai dificil în primele zile) pentru că burtica ar putea să mai fie umflată. Se recomandă purtarea acesteia timp de 8-10 săptămâni, cât se poate de consecvent, chiar și noaptea. Eu nu o port noaptea, dar încerc să o port cât mai mult ziua. E creată din compresii medicale care interacționează cu hormonul relaxină, produs de corpul femeilor gravide pentru a înmuia ligamentele din zona bazinului ca să pot da naștere naturală. Acest hromon rămâne în corp 2-3 luni după naștere, însă nivelul lui se pierde de la săptămână la săptămână, de aceea se recomandă purtarea în primele săptămâni după sarcină, pentru că eficiența ei este mult mai mare. Centura ajută la retragerea mușchilor și ajută la restaurarea corpului și nu lasă forța gravitațională să acționeze nagativ asupra pielii rămase în urma nașterii.

Eu am centura concepută de Kourtney Kardashian special pentru femeile care au născut.

În afară de nașterea naturală (care face procedul de recuperare mai rapid) pilates, tratamente, mâncat sănătos, pentru a asigura prin alăpare toți nutrienții de care are nevoie bebe, și produsele de care v-am vorbit momentan nu mai fac nimic deosebit. Sunt în continuare foarte activă și cu trei copii, vă dați seama, sunt toată ziua în priză.

Îmi doresc să slăbesc, aș vrea să fiu suplă până mâine dacă se poate, așa să dau din degete, însă știu că nu e posibil. M-am îngrășat în 9 luni, iar asta înseamnă că de tot atâtea luni va avea nevoie corpul meu să își revină. V-am zis, nu țin dietă, nu mă înfometez. Singurul lucru pe care pot să îl fac, pentru că deja mă simt bine, este pilatesul. M-a ajutat pe timpul sarcinii să fiu în formă, a făcut nașterea mai ușoară (dacă nu ați văzut vlogul de la naștere, puteți să îl vedeți aici) și mă ajută și acum.

Fiecare dintre noi ar trebui să fie conștientă de atuurile pe care le are. Eu am avut dintotdeauna picioarele subțiri, așa că zonele pe care a trebuit să le acopăr au fost șoldurile și burtica. Și atunci îmi iau haine care să îmi pună în evidență picioarele în evidență. Uitați-vă în oglindă și vedeți care sunt zonele pe care le iubiți la voi. Da, știu… Ar trebui să ne acceptăm așa cum suntem, să ne iubim și să ne apreciem corpul. Dar și să avem grijă de el și să ne punem în evidență zonele potrivite”, a scris vedeta pe blogul ei, www.elacraciun.ro.

Ela Crăciun a adus pe lume miercuri, 17 octombrie, un băiețel, cel de-al treilea copil al său. Micuțul a avut la naștere 2,760 kilograme și 50 cm și a primit din partea medicilor nota 10. Vedeta TV a apelat la nașterea naturală, la fel cum au venit pe lume și primii săi copii, Alex și Alesia.

Ela Crăciun este unul din cei mai de succes bloggeri din România, blogul său având lunar in jurul a 1 milion de vizualizări. La fel, canalul său de YouTube a cunoscut una din cele mai rapide ascensiuni.