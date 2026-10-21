Câte limbi străine știe Prințul Marco, de fapt. E născut în Italia, o „combină” pe Gabriella în spaniolă, dar surpriza abia acum vine

Prințul Marco continuă să atragă atenția prin aparițiile sale și prin felul în care interacționează cu femeile, iar apropierea de Gabriella a stârnit deja curiozitatea celor care urmăresc povestea lor. Deși originile sale italiene sunt cunoscute, un alt detaliu din viața sa a ieșit la iveală și îl pune într-o lumină cu totul diferită. Concurentul are o abilitate care îl ajută să comunice cu oameni din mai multe țări.

Faptul că Prințul Marco poate purta conversații în mai multe limbi este cu atât mai surprinzător cu cât nu a urmat cursuri speciale pentru a le învăța. În cazul său, experiența profesională a avut un rol esențial, iar dorința de a se descurca în situații dificile l-a determinat să își dezvolte treptat aceste competențe. Parcursul său nu a fost unul obișnuit, iar începuturile au fost marcate de o decizie îndrăzneață, care l-a pus în situația de a învăța din mers.

Cum a ajuns Prințul Marco să vorbească șapte limbi străine

Marco a învățat în Italia șapte limbi străine. Înainte de a deveni cunoscut publicului, Prințul Marco a avut parte de experiențe profesionale care l-au obligat să interacționeze cu persoane de naționalități diferite. Mediul de lucru a reprezentat pentru el o adevărată oportunitate de a învăța limbi străine, însă începutul nu a fost deloc simplu.

La primul său loc de muncă, acesta a trecut în CV mai multe competențe lingvistice pe care, în realitate, nu le stăpânea. Engleza, spaniola și rusa se numărau printre limbile pe care susținea că le cunoaște, deși nivelul său de pregătire nu corespundea informațiilor prezentate angajatorului.

Odată ajuns la serviciu, a fost nevoit să găsească soluții pentru a face față interacțiunilor cu clienții. În loc să renunțe atunci când întâmpina dificultăți, a început să observe cu atenție ce își doreau oamenii, să urmărească gesturile acestora și să asocieze cuvintele cu situațiile concrete în care erau folosite.

„Vorbesc șapte limbi străine și nu am învățat niciuna la școală. Le-am învățat lucrând cu clienții, m-am forțat. Primul meu job l-am găsit așa: am dat un CV unde scria că vorbesc engleza, spaniola, rusește și mai multe. Și am început să lucrez și luam comenzile și îmi dădeam seama ce vrea omul pentru că punea degetul. Și așa am început să învăț cu toate că nu știam. Am mințit în acel job că am niște competențe pe care nu le aveam, dar le-am căpătat.”, a spus Prințul Marco în podcastul Face to Face.

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