Câte operații estetice și-a făcut Lora de când a debutat! Cântăreața și-a modificat și dantura

S-a scurs mai bine de un deceniu de când Lora a debutat în lumea muzicii din România alături de alte trei artiste. Imaginile de atunci cu talentata cântăreață nu seamănă cu cele din prezent. Și nu este de vină timpul… dimpotrivă! Vedeta l-a păcălit foarte bine, iar de partea ei s-au aflat medicii esteticieni care au ajutat-o “să își sculpteze” zonele pe care voia să le retușeze. Printre operațiile estetice pe care și le-a făcut se numără și rinoplastia.

Câte operații estetice și-a făcut Lora de când a debutat

În vârstă de 36 de ani, Lora, pe numele din buletin Laura Petrescu, s-a lansat în muzică odată cu apariția trupei Wassabi, unde a cântat alături de Veronica Tecaru, Ramona Sora și Luiza Luca. Formația a fost înființată de Marius Moga, iar unele dintre melodiile lansate de cele patru artiste au fost scrise de cântărețul supranumit “Micului Mozart”.

De-a lungul anilor, frumoasa cântăreața a declarat că este mândră de corpul său și se simte perfect în pielea ei, motiv pentru care nu ar apela la ajutorul bisturiului. Totuși… a existat o excepție: forma nasului, care i-a displăcut atât de mult, încât a fost nevoită să fie supusă la cinci rinoplastii, după ce primele patru au fost unele eșuate. Și dacă silicoanele sunt preferatele multora dintre vedetele din showbiz, Lora a preferat să rămână cum a înzestrat-o Mama Natură.

“Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul de viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta. Acum mă simt foarte bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc”, a declarat Lora în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la revista VIVA!.

O altă schimbare pe care o puteți remarca dacă priviți pozele cu Lora din trecut este reprezentată de forma buzelor. Ea a fost complet schimbată – o intervenţie oarecum obişnuită printre pacienţii rinoplastiilor. În plus, ea și-a făcut mai multe injecţii cu acid hialuronic și nu puține au fost situațiile în care unii dintre fani i-au reproșat că a exagerat, subliniind că i-au schimbat chipul extrem de mult. În ciuda gurilor rele, cântăreața nu a recunoscut că şi-a mărit buzele astfel şi a dat vina pe aparatul dentar pentru un volum vizibil mărit al buzelor.

Vă reamintim că, anul trecut, la scurt timp după ce a părăsit emisiunea-concurs “Asia Express” , Lora a apărut cu o imagine complet diferită de cea afişată în emisiune. Motivul: și-a pus faţete dentare, iar zâmbetul ei nu mai e deloc la fel.

Prezentatoarea de la “Vorbește lumea” se numără printre vedetele de la noi care a acceptat provocarea de 10 ani, viralul care a împânzit reţelele de socializare în ultima perioadă. În dreptul colajului de mai jos, Lora a scris mesajul: “Timpul zboară, dar tu ești pilotul. 💋🌟 #10yearchallenge”.