Câte pachete de țigări pe zi fuma Rona Hartner pentru a deveni Sabina din Gadjo Dilo. Perioada teribilă din viața regretatei actrițe

Rona Hartner s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Artista a trecut prin clipe foarte dificile, confruntându-se cu probleme mari de sănătate. Cancerul i-a măcinat întregul organism. Înainte să treacă în neființă, cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri legate de sacrificii. A fost nevoită să fumeze zeci de țigări zilnic, pentru a deveni Sabina din Gadjo Dilo! Detaliile se află mai jos, în articol.

A fost nevoită să fumeze zeci de țigări zilnic, pentru a deveni Sabina din Gadjo Dilo! Detaliile se află mai jos, în articol. Avea și dublă cetățenie – română și franceză. Despre momentul în care s-a decis să își ia dublă cetățenie a vorbit într-o emisiune de la Kanal D. A simțit chemarea către Franța!

„Am cerut naționalitatea (n.r. franceză), în momentul în care am visat în franceză. Într-o noapte, m-a trezit cineva și am răspuns în franceză. Și mi-am dat seama că visam în franceză. Și atunci am zis că e corect să cer naționalitatea, pentru că înainte nu mi se părea OK câtă vreme eu mă simțeam extrem de româncă și câtă vreme nu mă integrasem în Franța.

Nu voiam să cer naționalitatea doar ca să fie o oportunitate. În momentul ăla chiar m-am simțit făcând parte din acea țară. Ideea este că a fi francez, la un moment dat, este o alegere. Aceea că nu vrei să rămâi doar cu comunitatea ta, să te închizi față de ceea ce îți aduce o altă țară”, mărturisea artista în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.