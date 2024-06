Câte zile libere primesc românii de Rusalii 2024? Ce semnificaţie are sărbătoarea

Rusalii 2024. În fiecare an, Rusaliile se sărbătoresc la 50 de zile de la data Paștelui și la 10 zile de la Înălțarea Domnului. Popular, sărbătoarea mai este cunoscută și sub denumirea de Cincizecimea sau Duminica Mare, pentru că, odată cu ea, se încheie și ciclul pascal: Învierea, Înălțarea și Pogorârea Duhului Sfânt. Iată câte zile libere primesc românii de Rusalii 2024 și ce semnificație are, de fapt, sărbătoarea!

Deoarece Paștele ortodox și cel catolic nu se sărbătoresc în fiecare an pe aceeași dată, întâmplându-se destul de rar ca sărbătorile să coincidă, și Rusaliile catolice și Rusaliile ortodoxe se sărbătoresc la date diferite.

Câte zile libere primesc românii de Rusalii 2024?

Rusaliile catolice se sărbătoresc în 2024 pe data de 19 mai.

Rusaliile ortodoxe se sărbătoresc în 2024 pe date de 23 iunie.

Astfel, conform Codului Muncii, prima și a doua zi a Rusaliilor ortodoxe sunt zile libere de la Stat în anul 2024.

Ce semnificație are sărbătoarea de Rusalii

Rusaliile și Paștele sunt cele mai vechi sărbători creștine, fiind prăznuite încă de pe vremea apostolilor. Până către sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălţarea Domnului. După aceasta, Înălţarea a fost mutată la 40 de zile de la Paşte, Cincizecimea devenind sărbătoare de sine stătătoare.

Sărbătoare Rusaliilor marchează momentul biblic al Pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli și întemeierea Bisericii creștine. După Cincizecime, Apostolii au început să predice în întreaga lume învățăturile creștine și credința pe care le-a împărtășit-o Iisus Hristos.

Românii își revendică începuturile creștine de la apostolul Andrei, care a predicat în Bitinia, Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (Dobrogea) şi până în Crimeea, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar în anul 1997 Sfântul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul României”. Data de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească națională, iar începând cu anul 2012, în această zi, românii primesc liber de la stat și nu se lucrează.

