Câte zile libere primești dacă ai un deces în familie. Care sunt drepturile angajatului

În condițiile în care o persoană are parte de un eveniment neașteptat sau deosebit, are dreptul la o perioadă liberă. Câte zile libere primește un angajat dacă are un deces în familie și care sunt, de fapt, drepturile acestuia.

Angajații au dreptul la zile libere, în condițiile în care se confruntă cu probleme deosebite. Acest drept se regăsește în Codul Muncii. În oricare situație deosebită, fie că este vorba despre căsătorie, nașterea unui copil sau decesul unei persoane, angajatul are dreptul la zile libere plătite, dar care nu se includ în durata concediului de odihnă. Află mai jos câte zile libere poate primi un angajat, dacă are un deces în familie și care sunt, de fapt, drepturile acestuia.

Citește și CÂT COSTĂ SĂ ÎȚI CUMPERI 6 ANI DE VECHIME. AȘA IEȘI LA PENSIE MAI REPEDE

Câte zile libere primești dacă ai un deces în familie

În condițiile în care angajatul are un deces în familie, acesta are dreptul fie la o zi, fie la trei zile libere. Zilele libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Astfel, avem:

– Angajatul beneficiază de o zi liberă în cazul decesului fraților, surorilor și bunicilor;

– Angajatul beneficiază de trei zile libere în cazul decesului soțului, copilului, părinților, socrilor.

Vezi și ANUNȚUL MOMENTULUI! SE DAU BANI ÎN PLUS LA SALARIU

De asemenea, angajatul beneficiază și de alte zile libere plătite, arată money.ro. Astfel, avem:

– Angajatul care dorește să se căsătorească va putea beneficia de cinci zile libere;

– În condițiile în care copilul angajatului se căsătorește, va beneficia de două zile libere;

– În condițiile în care există o naștere, se acordă cinci zile libere.

Vezi și CÂND ÎNCEPE VACANȚA DE PAȘTE. CÂTE ZILE LIBERE VOR AVEA ELEVII

Sursă foto: Pixabay