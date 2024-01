Câte zile poate fi ținută celebra ciorbă de potroace, în frigider. O poți arunca la gunoi, după această perioadă

Ciorba de potroace a devenit o tradiție în multe zone ale țării, fiind servită a doua zi după o nuntă. Românii care se căsătoresc și vor să urmeze tradiția, neapărat după marele eveniment trebuie să mănânce ciorbă de potroace. Ei bine, mulți sunt cei care obișnuiesc s-o prepare imediat după nuntă și s-o mai păstreze în frigider o perioadă, cu gândul că nu se strică. Lucrurile nu ar sta chiar așa.

Ciorba de potroace a devenit o tradiție, pe care mirii o țin a doua zi după nuntă. Imediat după marele eveniment urmează o petrecere la ginere acasă, unde se pregătește ciorba de potroace pentru cei invitați. Acest obicei se ține în multe zone ale țării. Ei bine, după ce se prepară ciorba de potroace este inevitabil să nu rămână câteva porții, așa că de multe ori este depozitată în frigider și lăsată chiar și câteva zile. Mulți nu au habar cât de mult rezistă acest preparat la rece și ar fi surprinși să audă că nu o pot ține zile la rând.

Cât trebuie ținută la frigider ciorba de potroace

Ciorba de potroace este acrișoară, căci zeama de varză este ingredientul de bază. Un alt ingredient obligatoriu este carnea. Poate fi de pui, de curcan, de porc sau chiar de vită. Ciorba trebuie să fie foarte acră, tocmai bună pentru mahmureală. La întâlnirea de după nuntă este ocazia perfectă pentru ca cei care au fost prezenți, fie familia, fie prietenii apropiați, să-și spună impresiile despre evenimentul care a avut loc cu o seară înainte. Sigur că, în vremurile noastre, ciorba de potroace poate fi servită și la restaurant, după eveniment, fără să se organizeze ceva la casa mirelui.

Ciorba de potroace poate fi ținută mai bine de 24 de ore la frigider. Asta pentru că are zeamă de varză și este acrișoară. Totuși, recomandat ar fi să nu fie lăsată prea multe zile la rece, căci își pierde din savoare și nu mai este bună de mâncat. Indicat este să fie servită atunci ori a doua zi de când a fost făcută. Pentru cei care vor s-o mănânce peste mai multe zile, mai simplu ar fi s-o congeleze.