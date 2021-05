Caterina nu uită și nu iartă! I-a luat piesa Andrei și a… reinterpretat-o, ca să se ”răzbune” după ce a primit X-ul. Cine cântă mai frumos?!

Caterina din Huși nu uită și nu iartă! Cum s-a răzbunat concurenta de la ”Românii au talent”, după ce Andra a apăsat butonul roșu.

În a doua zi de Paște, Caterina Donea și-a făcut apariția pe scena de la "Românii au talent", ca să-și arate talentul. Tânăra iubește muzica de mică, așa că s-a gândit să-i "încânte" pe jurați cu o prestație de excepție. Singurul impediment a fost, însă, chiar vocea sa.

Caterina a interpretat piesa grea a lui Mariah Carey, ”Without you”. Prestația sa, însă, nu i-a impresionat deloc pe jurați. Ba dimpotrivă, i-a făcut să apese butonul roșu până să ajungă tânăra, în vârstă de 30 de ani, să apuce măcar să cânte refrenul.

Caterina nu s-a lăsat însă!

Dar să nu credeți că eșecul de pe scena de la "Românii au talent" a făcut-o pe Caterina Donea să renunțe la marele ei vis, de a avea o carieră în muzică. Nici vorbă de așa ceva! Tânăra și-a făcut un cont de Youtube, acolo unde fără negative… cântă de mama focului!

Numai în ultima lună, concurenta a făcut șapte cover-uri. Ba chiar a luat o piesă de-ale Andrei în colaborare cu trupa Voltaj și a reinterpretat-o în stilu-i caracteristic. Să fie, oare, un mesaj subtil pentru artista care a apăsat butonul roșu și nu i-a apreciat ”talentul”?

Caterina are câțiva fani ”înfocați”, însă majoritatea o sfătuiesc pe tânără să se reorienteze în carieră.

“Eu nu pot decât să spun că muzica e frumoasă și e pentru toți. Dar numai să ai grijă unde vrei să te duci cu ea. Una este să îți placă, alta este să poți cânta vocal. Eu nu am avut voce, deși am cântat mulți ani la acordeon. Am cântat pentru prieteni, pentru mine și, de câteva ori, pe scena cinematografului Dacia, cum era atunci.

Dar le spun acestor hușeni, care cred că au talent, să nu se mai ducă direct la București, la emisiuni. Să consulte un profesor de muzică mai întâi, iar acela să le dea o părere avizată. Dar să te duci afon acolo și să spui că ești de la Huși, îi faci să se simtă prost pe oamenii de acasă și tu te faci de râs în primul rând, în fața la milioane de oameni”, a spus un internaut, tot din Huși.