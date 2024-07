Câți ani are bărbatul din imagine, de fapt? Nu-i vei ghici vârsta nici din 10 încercări!

Brandon este din Detroit, Michigan, și are o vârstă pe care nu mulți o cred. Se uită la el și pare că nu le vine să creadă atunci când spune câți ani are. Arată ca un adolescent, iar mulți nici nu-i dau 18 ani. Ei bine, adevărul e altul. Bărbatul i-a șocat pe toți atunci când a dezvăluit adevărata lui vârstă. A făcut și o comparație hazlie cu Vera Wang, o creatoare de modă celebră, care are 76 de ani și arată pe jumătatea vârstei sale. Tu poți să ghicești câți ani are bărbatul din imagine?

Brandon i-a lăsat pe toți mască, după ce a dezvăluit public ce vârstă are. Arată ca un adolescent, însă nu este deloc așa. Toți îl confundă cu un puștan, ba chiar îi cer actele de identitate atunci când merge în vreun club. Nu are legătură cu rutina lui de îngrijire, ci pur și simplu cu gena bună. Nici dacă s-ar uita îndelung la el, mulți n-ar ghici ce vârstă are. Dar vă spunem noi: 35 de ani!

Da, ați citit bine. Tânărul din imagine are 35 de ani, dar arată precum un adolescent. Este un bărbat în toată firea, deși aspectul său fizic nu prea-l dă de gol. Există persoane care s-au întrebat cum este posibil acest lucru, căci la o vârstă de peste 30 de ani să arați ca un puști în adolescență.

„Când merg la aeroport, cei de la securitate mă întreabă ce vârstă am. Se uită de două ori. Vârsta pe care oamenii cred că o am variază, dar poate fi 15 sau 16 sau 18-19 ani. Nu mi-am făcut niciodată nicio operație. Ceea ce fac eu este destul de simplu, dar eficient”, a povestit bărbatul, pentru presa străină.

Ce secrete anti-îmbătrânire are bărbatul

Brandon a dezvăluit „secretele” lui anti-îmbătrânire. El a făcut și o comparație hazlie, dar adevărată: „că a îmbătrânit precum vinul bun”. Bărbatul spune că nu consumă deloc alcool și face tot posibilul să se ferească de soare. Are mereu o atitudine pozitivă, încearcă să fugă de lucrurile negative, care-i fac rău și-l „îmbătrânesc”.

Este de părere că fructele și legumele fac o minune pentru corpul său, așa că mănâncă foarte multe.

„Aspectul meu tineresc se datorează faptului că nu beau. Chiar întruchipez sentimentul de tinerețe. Cred că m-a ajutat. Cred și mă văd tânăr. Am stat departe de lumina soarelui toată viața mea”, a mai spus acesta.

De la vârsta de 13 ani, acesta își îngrijește pielea printr-o rutină specială. Ține un regim și are un stil de viață sănătos. A renunțat la zahăr, cereale, carbohidrați și încearcă să consume cât mai multe alimente organice. De altfel, a introdus în dieta lui și ceaiul verde pe care-l consumă zilnic.

„La 13 ani, începusem deja să devin conștient de longevitate și anti-îmbătrânire. În acea etapă, eram foarte interesat de nutriție și de a-mi păstra corpul tânăr. Nu fac prea multe exerciții fizice. Prea multe exerciții fizice pot provoca stres asupra corpului – pot îmbătrâni corpul. Îmi mențin exercițiile moderate și blânde – o plimbare, yoga și ceva antrenament de forță”, a adăugat bărbatul.

Brandon a adăugat: „Mănânc ciocolată în fiecare zi. Consum cacao în proporție de 92 la sută până la 100 la sută. Este foarte amară. De asemenea, sunt destul de flexibil. Dacă ies la cină, mănânc niște pâine și ulei de măsline”.