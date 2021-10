Câţi bani a făcut Mugur Mihăescu cu „Vacanţa Mare”. Actorul a recunoscut: „E o rușine să fii sărac într-o țară bogată”

Câţi bani a făcut Mugur Mihăescu cu „Vacanţa Mare”. Este întrebarea pe care şi-au pus-o mulţi, după succesul răsunător de care proiectul a avut parte. Actorul a vorbit sincer despre acest subiect în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mugur Mihăescu se numără printre actorii iubiţi de public, deşi s-a retras din această lume de câţiva ani. De-a lungul timpului mulţi au fost curioşi să afle câţi bani a reuşit să facă cu proiectul care l-a consacrat.

Astfel, vedeta nu s-a ferit şi a vorbit sincer despre acest subiect. Deşi nu a dat o sumă exactă, actorul a mărturisit faptul că la acea vreme a cheltuit foarte mulți bani și nici nu ținea socoteala foarte atent. Mai mult decât atât, acesta a mai explicat că și-a îndeplinit toate visurile în materie de mașini și alte lucruri materiale.

Câţi bani a făcut Mugur Mihăescu cu „Vacanţa Mare”

„Destule, multe, nu mai știu. Dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Cum îi număram, îi și cheltuiam.

Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt? Ce faci? Îți construiești o casă să-ți placă, ne-am făcut visele alea cum erau pe la 35 de ani, cu mașini, cum vezi pe fiecare că are. Urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii? Pune-i în circulație, să se ducă. Clar că la un moment dat trebuie să te gândești la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am dăruit pentru că reclamele vândute pe perioada „Vacanța Mare” au generat zeci de milioane de euro.

N-aveam de ce să nu facem bani. E adevărat că e o rușine să fii sărac într-o țară bogată. De ce să fii sărac? Poate dacă nu vrei și nu muncești. Dacă poți pe urmă să întorci în societate ce ai produs, să te implici, foarte bine.

Dacă nu poți, stabilește-te în altă parte. Eu am ales să rămân aici, cu bune și cu rele, așa cum am putut. Aici m-am născut și nu pot să plec să trăiesc în altă țară. M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut să fac pasul ăsta”, a spus actorul.

Câte clase are Mugur Mihăescu

Mugur Mihăescu a rămas repetent de 3 ori, terminând facultatea după opt ani.

„Primii bani au venit când l-am buzunărit pe bunicul. Apoi de la sorcovă. Bunicul lăsa intenţionat 2-3 lei prin buzunare. Am vrut să mă fac inginer, că mi-a plăcut matematica, doar că la facultate mă puneau să învăţ organele maşinii.

Eu eram la calculatoare şi voiam altceva. Am făcut opt ani de facultate, că am fost repetent. La anul 4 m-a prins nevastă-mea din urmă. În anul 4 am avut materii la care îmi era greaţă să merg, m-au lăsat iar repetent. Apoi am intrat în anul 5”, a spus Mugur Mihăescu.

Sursă foto: Instagram