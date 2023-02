Câți bani a primit Jorge de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Survivor 2023. A primit de 3 ori mai puțin decât Vica Blochina

Ediția de miercuri, 1 februarie a celui mai îndrăgit show de la Pro Tv a fost plină de lacrimi și suspans. În timp ce concurenții cu banderolă albastră s-au bucurat de victorie, „Faimoșii” au fost nevoiți să se despartă de Vica Blochina și Jorge. Suma cu care a plecat acasă blondina se știe deja, însă telespectatorii sunt curioși să afle cât a încasat și cântărețul.

Vica Blochina a plecat de la Survivor cu 12.000 de euro

Ei bine, după cum a anunțat CANCAN.RO zilele trecute, lituanianca a încasat 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în jungla din Dominicană, iar după un calcul simplu, Vica Blochina a strâns 12.000 de euro în cele 4 săptămâni. În urma voturilor celor de acasă, fosta dansatoare a fost eliminată, însă nu regretă că nu a mai rămas în competiție, ci susține că oricum nu ar mai fi putut să reziste.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv. Dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica la Pro Tv.

Jorge a plecat din competiție doar cu 4.000 de euro

În schimb, Jorge se întoarce în România cu bani mai puțini. Cântărețul a fost eliminat din motive medicale, în urma accidentării la genunchiul stâng. Astfel, Jorge a plecat acasă cu doar 4.000 de euro pe cele 4 săptămâni petrecute în concurs, încasând astfel 1.000 de euro pentru fiecare săptămână.

„Avem rezultatul investigaților. Pe considerente medicale, pentru a te putea recupera în condiții normale. Jorge, părăsești competiția în această seară, în acest consiliu”, i-a spus Daniel Pavel lui Jorge.

Artistul și-a luat la revedere de la cei colegii săi, dar nu înainte de a-și exprima regretul că părărește competiția.

„Sunt foarte frustrat. Eu chiar mi-am dorit să fiu aici. Frustrarea cea mai mare este că m-am accidentat într-un moment în care Universul m-a avertizat în acea dimineață, mi-a spus că o să-mi rup un deget. Dar sunt fericit. Îmi bate inima acum ca la un maraton. În același timp vreau să vă spun cu mâna pe inimă că am învățat enorm de multe la Survivor.

Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun cu inima deschisă că mă simt un om mult mai bogat. (…) De la fiecare în parte am învățat câte ceva. De la Remus am învățat să accept mult mai repede lucrurile care vin spre mine. Am învățat de la Kamara că nu doar noi ne educăm copiii, ci și copiii ne educă pe noi.

De la Bianca am învățat să protejăm oamenii pe care îi iubim, de la Ada am învățat să nu uit niciodată de visul meu, să lupt pentru propriul concert la Sala Palatului. (…) De la Carmen am învățat să rămân om și să îmi păstrez caracterul.

Ștefi e cea mai mare surpriză, pentru că eu o consider căpitanul echipei, am mare încredere în ea, am învățat că acea flacără a campionului nu o să se stingă niciodată”, a declarat Jorge la Pro Tv.