Jorge s-a întors de la Survivor România în scaun cu rotile. Ce mesaj le-a transmis fanilor

După eliminarea de la ,,Survivor România” din cauza unor motive medicale, Jorge s-a întors acasă în scaun cu rotile. Nu mică le-a fost mirarea fanilor săi să îl vadă în această ipostază, după ce Vica Blochina a postat pe Instagram o imagine cu el.

Jorge, mesaj emoționant la plecarea din Republica Dominicană

Parcursul lui Jorge, în competiția sportivă de la Pro TV, s-a încheiat mult prea repede față de cât și-ar fi dorit. Din cauza unei accidentări la picior, artistul a fost eliminat de la ,,Survivor” și ,,trimis acasă”, în vederea unor condiții optime pentru recuperare.

„Salut, dragilor! Da, sunt în Dominicană, astăzi plec spre casă! Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate mesajele, pentru susținere, că vă uitați la noi, la Survivor, indiferent că țineți cu Faimoșii sau cu Războinicii.

Mă simt fericit, un pic obosit, dar abia aștept să îmi strâng soția și copiii în brațe. Și abia aștept să vin la Măruță, să puneți întrebări, să povestim, să vă răspund tuturor”, a transmis Jorge, pe Instagram.

Jorge, recunoscător pentru experiența trăită la ,,Survivor România”

Miercuri seara, în timpul consiliului de eliminare, Jorge și-a făcut apariția în cârje. După ce s-a anunțat eliminarea lui, concurentul a ținut un discurs de mulțumire față de experiența trăită în Domincană, dar și față de învățăturile pe care le-a primit din partea colegilor săi.

,,Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun, cu inima deschisă, că mă simt un om mult mai bogat. Mă simt mai puternic acum, de când am venit aici, la Survivor.

Am învățat de la oamenii ăștia foarte multe. De la fiecare în parte. Am învățat de la Remus să accept mai repede lucrurile care vin spre mine. Am învățat de la Kamara că nu doar noi ne educăm copiii, ci și copiii ne educă pe noi.

De la Bianca am învățat să iertăm și să protejăm oamenii pe care îi iubim, și Bianca știe despre ce vorbesc. De la Ada am învățat să nu-mi uit niciodată visul meu profesional pe care-l am. Să lupt pentru el, pentru concertul Jorge de la Sala Palatului, și da, asta poate fi posibil doar datorită publicului și oamenilor care mă apreciază.

De la Carmen am învățat să rămân om, și să-mi păstrez valorile și caracterul. Și cea mai mare surpriză pentru mine a acestei experiențe este Ștefi, pentru că eu o consider căpitanul echipei. Am foarte mare încredere în ea și am învățat că flacăra de campion, odată aprinsă, nu o să se stingă niciodată”, a mărturisit Jorge, în emisiunea de pe Pro Tv.