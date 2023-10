Câți bani au găsit procurorii în casa lui Dumitru Buzatu. Fiul fostului baron a stârnit reacții în lanț cu explicațiile oferite

Dumitru Buzatu este în centrul atenției de zile bune, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la un om de afaceri. Fostul baron PSD a fost reținut pentru 30 de zile, după ce anchetatorii i-au găsit în portbagajul mașinii suma de 1,25 milioane de lei, bani care erau din fondul de flagrant al Direcției Naționale Anticorupție. Ce au ridicat procurorii din casa fostului președinte CJ Vaslui? Fiul său a dat toate detaliile!

Tudor Buzatu, fiul fostului baron PSD, a dezvăluit ce au ridicat procurorii din casa tatălui său. Autoritățile au luat din locuința fostului șef al CJ Vaslui două laptop-uri și plicuri cu bani, sume mici care ar fi fost provenite din vânzarea porcilor și a cireșelor.

„Au ridicat foarte puține lucruri – două laptop-uri și niște sume mici, foarte mici, care aveau și proveniența pe ele, erau din gestiunea firmei, câteva mii de lei, banii pe niște porci, pe niște cireșe”, a dezvăluit fiul lui Dumitru Buzatu, pentru Digi24.

Starea de sănătate a lui Dumitru Buzatu este bună, pentru că acesta are acces la tratament. Cât despre starea de spirit, fiul acestuia susține că este una normală ținând cont de situația dificilă prin care trece.

”Discutăm zilnic, la telefon, când are acces la telefonul public din arest. Se simte bine, are acces la tratament. Are o stare de spirit normală pentru situația dată și discutăm banalități. Pentru o persoană aflată în arest provizoriu pot să spun că este bine, pentru o persoană aflată în situația asta – psihic, mă refer, și fizic probabil”, a mai spus Tudor Buzatu.

Dumitru Buzatu, în arest pentru 30 de zile

Reamintim că, fostul politician se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de către procurori, cu portbagajul plin de bani (1,25 milioane de lei) luați de la afaceristul Emil Savin, zis și „Farmazon”. Întreaga sumă aparținea din fondul de flagrant al DNA. Inițial, fostul baron PSD le-a spus oamenilor legii că banii respectivi ar fi economiile lui. Apoi, la audieri, și-a schimbat declarațiile. Imediat după flagrant, teancurile de 500 de lei au intrat în posesia DNA.

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului Buzatu Dumitru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prev. de art. 6 şi art. 7 lit. a din legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.1 C.pen, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 24.09.2023 până la 23.10.2023, inclusiv.

Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpatul a fost asistat de apărătorii aleşi Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Iaşi. Pronunţată în Camera de consiliu, azi, 23.09.2023”, se arată în informarea făcută de Tribunalul Vaslui.

În ciuda eforturilor de a fi eliberat din spatele gratiilor, magistrații au decis ca Dumitru Buzatu să rămână în arest preventiv. Avocații acestuia au cerut control judiciar, invocând problemele lui de sănătate ca drept motiv. Fostul politician are diabet și este dependent de insulină.

Conform Antena 3, fostul șef CJ Vaslui stă singur în celula arestului preventiv Iași. Acesta se află sub supraveghere medicală și are acces la tratament, așa cum a dezvăluit și fiul său. Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD și din funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui. În locul lui, a venit Ciprian Trifan.