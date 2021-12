Câți bani au primit Dan Negu și Florin Piersic pentru emisiunea din Ajunul Crăciunului: ”Pentru mine... a fost o onoare!”

S-a aflat câți bani au primit Dan Negu și Florin Piersic pentru emisiunea din Ajunul Crăciunului. Dezvăluirea a fost făcută chiar de prezentatorul TV.

Interviul cu Florin Piersic a avut loc în Dubai. Evenimentul a fost filmat de o echipă de operatori chiar din Emirate, în premieră pentru o televiziune din România.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dan Negru a dezvăluit de ce a ales să filmeze pe tărâmul milionarilor, dar și la ce să se aștepte telespectatorii.

„Am filmat o ediție specială de Crăciun. E o tradiție filmarea de Crăciun cu Florin și mă bucur că o păstrez de atâția ani. Anul ăsta am ales tema «Călătoriile lui Piersic» și am ales ca locație cel mai căutat oraș al Planetei, acum, datorită Expo 2021. Florin, vulcanic ca de obicei. Telespectatorii ar trebui să se aștepte la un Crăciun de poveste”, ne-a dezvăluit Dan Negru.

Câți bani au primit cei doi pentru emisiune

În Ajunul Crăciunului, de la ora 20, marele interviu cu Dan Negru şi Florin Piersic a fost lider absolut în rândul televiziunilor de ştiri, pe toate categoriile de public, cu o medie de aproape 600.000 de telespectatori pe minut.

Motiv pentru care Dan Negru a ținut să transmită un mesaj.

”Mulțumesc pentru Seara de Ajun. Audientele au arătat ca am fost mulți, din nou, oriunde am fi… Am uitat totuși să vă spun ceva important : interviurile , inclusiv cel din seara de Ajun, sunt făcute FARĂ CÂȘTIGURI materiale. Florin Piersic a acceptat invitația pro-bono,din simpla bucurie a întâlnirii cu voi. Nici eu, nici Florin nu am câștigat niciun leu de pe urma acestor producții difuzate la tv. Pentru mine a fost o onoare reîntâlnirea cu Florin si pentru el a fost o bucurie reîntâlnirea cu voi. Astea au fost singurele câștiguri!

Televiziunile au primit aceste productii GRATUIT și le mulțumesc public că au acceptat să le difuzeze. Lipsa banului nu e un obstacol. Lipsa ideilor, DA ! Florin , mulțumesc pentru idei. Cristina M. Nicoleta T. Cristi O. mulțumesc pentru voluntariat. D-na Ani P. mulțumesc că mi l-ați dat pe inventar , a fost mesajul transis de Dan Negru pe rețelele de socializare. , a fost mesajul transis de Dan Negru pe rețelele de socializare.

Florin Piersic a ajuns la ambasda României din Emiratele Uinite, iar acolo a avut parte de o mare surpriză: un costum de arab ”original”, de la un atașat de pe lângă instituție. A fost felicitat pentru întreaga lui carieră, i s-au spus multe, apoi și-a luat cadoul. A primit vestimentația tradițională și s-a filmat, plin de mândrie, cu ea.