Câți bani câștiga Deea înainte de divorț. Dinu Maxer a vorbit despre afacerea familiei

Deea și Dinu Maxer au decis să divorțeze, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri, iar vestea separării a luat prin surprindere o țară întreagă. Nimeni nu își imagina că mariajul lor se va termina astfel, mai ales că aceștia au construit multe lucruri împreună. În cadrul unui interviu mai vechi, artistul dezvăluia din ce fac bani, dar și ce sume le intră lunar în conturi.

Pe 28 martie, Deea și Dinu Maxer au făcut anunțul neașteptat despre separarea lor și tot atunci au semnat și actele de divorț. Fanii lor au fost curioși să afle de ce au luat această decizie, iar pentru a nu lăsa loc de interpretări, artistul a decis să explice ce s-a întâmplat, de fapt.

Dinu a dezvăluit că a sperat la o împăcare până în ultimul moment, însă recunoaște că în ultimele șapte luni, nu se mai înțelegea cu fosta lui soție. Mai mult decât atât, Deea s-ar fi mutat din apartamentul lor de 4 săptămâni. Problemele de cuplu ar fi început de multă vreme între cei doi, mai exact de când a venit pe lume fiica lor. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Câți bani câștigau Dinu și Deea Maxer din afacerile familiei

Dinu și Deea Maxer au făcut o echipă bună atât în viața de cuplu, cât și în viața profesională. S-au susținut unul pe celălalt, însă în ultimii ani, artistul s-a ocupat de cariera fostei sale partenere. Cu pași mici și multă muncă cei doi reușiseră să pună bazele unei afaceri care le aducea lunar în conturi sume frumușele de bani.

NU RATA: CE S-A AFLAT DESPRE DIVORŢUL DINTRE DEEA ŞI DINU MAXER, DUPĂ ANUNŢUL SEPARĂRII! PENTRU MULŢI NU A FOST O SURPRIZĂ

În cadrul unui interviu mai vechi, Dinu mărturisea cât este de mândru de mama copiilor lui, dar mai ales de ce a reușit să facă.

„Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine.

Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%.”, a dezvăluit Dinu Maxer pentru wowbiz.ro.

CITEȘTE ȘI: MOTIVUL DIVORȚULUI DINTRE DEEA ȘI DINU MAXER?! CINE ESTE BĂRBATUL CARE LE-AR FI SPART CASA: ”PĂCAT SĂ DAI TOTUL PENTRU UN ALTUL!”

Mai mult decât atât, Dinu povestea și cum a luat naștere afacerea lor de familie , dar și cum făceau bani împreună.

„Această reorientare de carieră a venit din cauza lipsei de activitate artistică. Noi avem un reality show, Andreea are o piesă în promovare acum. Adică sunt și mici venituri din drepturile de autor, dar sunt sume mici.

Noi nu am oprit de tot activitatea artistică. În continuare activăm, dar acum cu pandemia nu mai ai cum. Este o oportunitate care i s-a deschis Deei și care la rândul ei, o deschide și oamenilor interesați, oameni care au rămas fără loc de muncă și își doresc să facă bani în acest sistem MLM (Multi Level Marketing). E ridicat la un nivel superior față de ce se întâmplă la firmele concurente. Oamenii pot lucra alături de noi și îi ajutăm, chiar dacă nu au studii de marketing. E ca un fel de școală, e gratuit ce îi învăț. Deea a făcut proiectul ăsta în primul rând pentru mame, mame casnice, singure, femei care și-au pierdut locul de muncă, femeile din comunitatea ei, care au nevoie de un venit suplimentar. Dacă ea a reușit să câștige bani și fetele care au învățat-o să facă bani din vânzarea asta de produse cosmetice, îngrijire, acum la rândul ei ajută și ea, asta e idee până la urmă. Pe lângă faptul că are rezultat și câștigă bani, a vrut să le ajute și pe ele. Deja sunt rezultate în echipa ei, inclusiv eu, plus alte câteva colege, după o lună de activitate cu Deea, deja își iau primele salarii.”, a mai spus artistul pentru sursa citată.