Dinu Maxer rupe tăcerea! Primele declarații după anunțul divorțului: ”A fost prima care și-a dat jos verigheta”

Dinu Maxer a făcut primele declarații, după ce a anunțat divorțul de soția lui, Deea! Artistul a ținut să lămurească întreaga situație și a mărturisit de ce el și mama copiilor săi și-au spus adio după 18 ani.

Dinu și Deea Maxer i-au luat pe toți prin surprindere, după ce au anunțat în spațiul public că divorțează după 18 ani de relație. Mulți au fost cei care și-au dat cu părerea despre motivele despărțirii, mai ales că artistul și mama copiilor săi nu au dorit să dea mai multe detalii la acel moment. Acum, după ce gurile rele de pe internet au „aruncat” cu multe zvonuri, Dinu Maxer a ieșit pe micul ecran și a făcut primele declarații despre separarea de brunetă.

Dinu Maxer, primele declarații după ce a divorțat de soția lui

Dinu Maxer a avut o primă reacție, pe contul lui de Instagram, după toate zvonurile legate de divorț. Artistul a susținut că sunt prea multe păreri pe internet, așa că o să lămurească el întreaga situație. Zis și făcut!

„Dragii mei, având în vedere că sunt prea multe păreri pe internet și că decât să ne puneți voi eticheta în ceea ce privește motivul despărții, preferăm să facem noi ca să vă spunem adevărul”, a anunțat cântărețul pe rețelele de socializare, înainte să apară la TV.

Dinu și Deea Maxer au divorțat la notar, apoi au dat vestea în mediul online. Artistul a dezvăluit că a sperat la o împăcare până-n ultimul moment, însă recunoaște că în ultimele șapte luni, cei doi nu se mai înțelegeau deloc. Mai mult decât atât, Deea s-ar fi mutat din apartamentul lor de 4 săptămâni. Problemele de cuplu ar fi început de multă vreme între cei doi, mai exact de când a venit pe lume fiica lor.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…)

Noi vom rămâne împreună toată viață, noi vom rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună. Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Andreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a dezvăluit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Ce i-a transmis Deea Maxer lui Dinu

Vedeta a avut o intervenție în direct și a ținut să-i transmită un mesaj fostului ei soț, Dinu Maxer. Bruneta a recunoscut că s-au schimbat multe în relația lor de cuplu și au ajuns să devină incompatibili din mai multe privințe.

„Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalități, implicare, forță de muncă. Eu am crescut alături de Dinu și îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că vom putea să rămânem prieteni pentru a ne crește copiii în continuare”, a explicat Deea.