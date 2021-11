Câți bani câștigă Georgiana Lobonț din Youtube. Suma nu este deloc de neglijat

Artista, cunoscută sub numele de „prințesa muzicii populare din Ardeal”, a ajuns să câștige bani frumoși din muzică. Georgiana Lobonț încasează lunar zeci de mii de euro numai din postările făcute pe Youtube.

Georgiana Lobonț a ajuns, în scurt timp, să fie una dintre cele mai apreciate soliste. Colaborarea cu Armin Nicoară a propulsat-o rapid în topurile muzicale, iar acum se bucură de un succes enorm în rândul iubitorilor de muzică de petrecere, dar și populară.

Pe lângă evenimentele private la care este chemată să cânte, Georgiana Lobonț câștigă bani frumoși și din Youtube. În funcție de numărul de vizualizări, artista ia până la 870 de dolari pe zi, pentru un singur video. Dacă este să facem un calcul simplu, vedeta ajunge la final de săptămână la 6.090 de dolari, potrivit statisticilor de pe .

Iar la final de lună, solista poate încasa până la 11.700 de dolari din trei milioane de vizualizări. (CITEȘTE ȘI: GEORGIANA LOBONȚ, ÎN PERICOL SĂ-ȘI PIARDĂ VOCEA. ARTISTA A TRECUT PRINTR-O ADEVĂRATĂ DRAMĂ: “M-AM RUGAT LA DUMNEZEU, VOIAM SĂ DAU TOȚI BANII!” CE MEDIC CELEBRU A SALVAT-O)

A fost numărul 1 în Trending

Cântăreața de muzică populară din Ardeal a ocupat mai multe zile la rând primul loc în Trending cu piesa „Așa sunt femeile”, întrecându-i pe Jador, Theo Rose sau Tzancă Uraganul. Începutul a fost mai dificil, dar cu multă muncă și ambiție a ajuns unde și-a dorit. (VEZI ȘI: GEORGIANA LOBONȚ SPUNE ADEVĂRUL DESPRE SCANDALURILE CU ARMIN NICOARĂ ȘI VLĂDUȚA LUPĂU: „EU NU M-AM SUPĂRAT, AM FOST TRISTĂ PE MOMENT!”)

Iar în ciuda pandemiei de coronavirus, Georgiana Lobonț s-a reinventat și și-a deschis și o afacere.

”Am întâmpinat pandemia cu brațele deschise, sinceră să fiu, aveam nevoie de o pauză de la toate, mă simțeam obosită și epuizată, iar primele 2-3 luni m-am relaxat, am dormit și am stat numai cu copiii. Iar apoi ne-am deschis o afacere, un magazin online cu hăinuțe pentru copii, un alt vis de-al meu, de care ne-am ocupat o perioadă. Noi ne-am reorientat și m-am reinventat cu pandemia. Am avut timp să gândesc proiecte și piese noi care mi-au adus succesul de care mă bucur azi, am intrat în trendinguri și am urcat până pe locurile fruntașe.

M-am axat mult pe parte de online de unde am câștigat și câștig foarte bine. Am reinventat-o pe «Georgiana Lobonț» cu muzica de petrecere pe stilul indian cu accente ardelenești. A prins și prinde foarte bine, astfel că mi-am atras mulți urmăritori tineri, de-o vârstă cu mine sau poate și mai mici, care gustă acest gen. Muzica oricum nu are vârstă, numai că dacă înainte cântam muzică populară și eram cumva în gașca «adulților» acum am două găști mari unde cuprind toate generațiile, ceea ce mă bucură enorm”, ne-a mărturisit Georgiana Lobonț.