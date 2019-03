Câți bani câștigă soția lui Petre Roman! N-o să îți vină să crezi cât aduce în casă Silvia Chifiriuc

Petre Roman a divorțat de mama Oanei și s-a căsătorit cu Silvia Chifiriuc, care i-a dăruit un băiețel. Se pare că cei doi au o relație solidă și se iubesc în continuare, în ciuda diferențelor financiare pe care le aduce fiecare dintre ei în casă.

În 2012 și 2013, fostul premier al României nu a trecut nimic în dreptul veniturilor anuale ale soţiei, semn că activitatea artistică a partenerei sale era nulă. Însă, în 2014, când Petre Roman a completat că Silvia Chifiriuc a câştigat 2.500 de lei într-un an din „spectacole muzicale-manifestare artistică”. În 2015, veniturile anuale ale cântăreţei au fost de 4.000 de lei, pentru ca în ultima declaraţie de avere completată de Roman, în 2016, câştigurile acesteia să fie de 6.500 de lei. Aşadar, Silvia Chifiriuc a contribuit cu doar 13.000 de lei (aproximativ 2.800 de euro) la bugetul familiei, în 5 ani de zile, scrie Wowbiz.ro.

Pe numele Silviei Chifiriuc erau, potrivit declaraţiilor de avere, un teren agricol de 1000 de metri pătraţi în Constanţa, oraşul ei natal, şi bijuterii, strânse în decursul anilor, în valoare de 2.000 de euro. Petre Roman are o vilă în Voluntari, trei maşini şi tablouri de familie estimate la 20.000 de euro.

Fiul lui Petre Roman, înclinații spre sport

Micuțul Petrus, se pare, că nu-i va călca pe urme tatălui său deoarece are înclinații spre sport!

„Petrus mai și cântă. La pian, încearcă puțin, nu am avut vreme să ne ocupăm mai serios. E înclinat spre sport, fotbal, înot. Face sport acasă cu copiii din cartier de câte ori are timp. E foarte pasionat acum de tot ce înseamnă tricouri, încălțăminte cu Messi.”

Petre Roman (71 de ani) și Silvia Chifiriuc (46 de ani) se gândesc să mai facă un copil. Au un băiețel pe nume Petru (9 ani), dar și-ar dori și o fetiță. A spus-o chiar Silvia care și-ar dori să schimbe din nou scutece.

„Petre îşi doreşte mai mult ca mine un al doilea copilaş! Mai vreau încă un copil, dacă îmi dă Dumnezeu, de ce nu? Mi-aş dori o fetiţă, mai ales pentru că mama mea a vrut foarte mult să aibă o nepoţică. Deocamdată, ne bucurăm de băieţelul pe care îl avem. Suntem mândri că îi place să înveţe. Studiază la Şcoala Franceză şi s-a integrat foarte bine, deja este în al patrulea an şi vorbeşte foarte bine franceză (…) “Nu am avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, însă am mare grijă de mine: fac sport, saună, masaj, merg la bazin, urc pe munte”, a mărturisit Silvia Chifiruc pentru click.ro.