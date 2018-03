Cum l-a anunțat Silvia Chifiriuc pe Petre Roman că este însărcinată

Petre Roman (71 de ani) pe Silvia Chifiriuc (46 de ani) sunt cei mai fericiți părinți! În anul 2009, bruneta devenea soția fostului premier al României. Fructul dragostei lor este un băiețel, pe nume Petrus (9 ani). Silvia a devenit mamă la o vârstă mai înaintată, dar nu regretă niciun moment. Soția lui Petre Roman a povestit momentul în care l-a anunțat că este însărcinată.

„Eram în drum spre Sinaia. I-am spus: Petre, o să am un copil cu tine!”, a povestit Silvia Chifiriuc, la „Vorbește Lumea”. Petre Roman a fost extrem de fericit să devină tată de băiat. Soția lui și-a dorit nespus de mult să devină mamă și în trecut, dar nu a fost să fie. Silvia a trecut prin multe episioade dureroase, în relațiile anterioare. Petre Roman a mai fost căsătorit cu Mioara Roman, iar din mariajul lor a rezultat Oana Roman.

Silvia a pierdut mai multe sarcini

„În alte relații nu m-am gândit. S-a întâmplat să rămân însărcinată și nu am vrut. Dacă aș relua viața, m-aș proteja mai mai mult. Fiind tânără…știți cum e, tinerețea vine cu valurile ei. E superbă, dar sunt și părți de care nu prea ținem cont. Aș avea mai multă grijă de mine ca să nu ajung la acele momente greu de depășit. A trebuit să renunța la mai multe sarcini. Am învățat din experiențele vieții. Am făcut ceea ce am avut nevoie pentru viața mea. Acum sunt foarte fericită”, a mărturisit soția lui Petre Roman.

Acum, Silvia Chifiriuc este cea mai fericită mamă. Ea susține că îl „sufocă” cu dragoste pe băiețelul ei și că este o mămică extrem de grijulie: „Băiețelului nu-i place, îmi zice să nu mai stau toată ziua cu el. Eu sunt foarte lipicioasă de felul meu. Sunt drăgăstoasă și poate îl sufoc uneori cu iubirea asta”.