Câți bani cere Bianca Pop pentru o noapte de amor: ”Mă jignești, tată”

Una dintre cele mai sexy ispite de la Insula Iubirii este asaltată cu propuneri indecente din partea bărbaților bogați. Unul dintre ei i-a propus o sumă considerabilă de bani în schimbul unei nopți fierbinte, însă bruneta i-a dat o replică care l-a lăsat fără cuvinte.

Bianca Pop a dezvăluit o discuție scurtă și la obicet pe care a avut-o cu un admirator care și-a manifestat dorința de a petrece câteva ore cu ea în schimbul unei sume considerabile de bani.

Bianca Pop a făcut totul public. „Marş„, a scris ea în dreptul imaginii, semn că s-a săturat să tot fie abordată.

„Bună, ca să îţi pierzi câteva ore cu mine cam care ar fi preţul? Tot 1000 euro?„, a abordat-o individul. „100.000 euro„, i-a răspuns Bianca Pop, iar bărbatul a făcut o ultimă ofertă cu 2.000 de euro. „Ahahaha, mă jigneşti, tată„, i-a răspuns bruneta.

Bianca Pop spune că respectul este foarte important pentru ea, iar în situaţia de faţă aceasta ar fi fost problema. După ce a redresat situaţia, spunând că a fost o ceartă normală ca în orice alt cuplu, ispita de la Insula Iubirii a schimbat subiectul.

„Poate am, poate nu am (n.r. iubit). Respectul, aia e problema. La mine funcţionează aşa: respectul, încrederea şi comunicare. Dacă nu e respect, am plecat. Eu nu iert nimic. Sunt supărată puţin pe el. Nu de tot. Doarme, dar se uită. Ştie tot ce fac eu. Ne-am certat, toată lumea se ceartă„, a povestit Bianca Pop.