Câţi bani face Andra din concertele de Crăciun? Cătălin Măruţă munceşte o lună pentru aceste sume

De mai bine de 15 ani de zile, Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, fericirea fiindu-le încununată de cei doi copii, Eva și David.

Chiar dacă banii nu aduc fericirea, cei doi câștigă sume considerabile, astfel că celor doi copii nu le lipsește nimic.

După cum bine se știe, Andra este o iubitoare a colindelor, astel că în luna decembrie acesta are tot felul de angajamente, ceea ce aduce venituri suplimentare familiei. Soția lui Cătălin Măruță are concerte în țară și străinătate, tarifele ajungând, potrivit unor surse din industria muzicii, la 6.000 de euro. Un concert are două ore, iar la un calcul minuțios, acest lucru înseamnă că Andra câștigă 50 euro / minut. Iar la un calcul simplu, Andra poate face în două concerte banii pentru care soțul sîău este nevoit să muncească o lună.

Mai mult decât atât, Andra este jurat și în show-ul de la Pro TV, ”Românii au talent”. Artista câștigă de acolo 10.000 de euro pe lună. Evident, soția lui Cătălin Măruță mai încasează bani și din reclamele pe care le face diverselor branduri. Astfel, lunar conturile vedetei cresc cu încă câteva mii de euro.

Cât câștigă lunar, din salariile de la Pro TV

De ani de zile, Cătălin Măruță are propria emisiune la Pro Tv. Surse din cadrul trustului au declarat că salariul acestuia ar fi de 15.000 de euro, pe lună, pentru emisiunea La Măruță.

Însă, de ceva timp, emisiunea lui Cătălin Măruță a fost mutată din prime time, de pe segmentul orar al emisiunii Acces Direct, iar după această mișcare salariul lui Cătălin Măruță s-ar fi micșorat și ar fi ajuns la 12.000 de euro. În anul 2016, după ce a tot fost bătut în audiențe de emisiunea de la Antena 1, show-ul s-a mutat de la ora 17.00 la ora 15.00.

