Câți bani i-a dat Pro TV „războinicei” Codruța Began, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2023

Șase concurenți au fost în pericol de eliminare în această săptămână, la Survivor România 2023, cel mai îndrăgit show de la Pro Tv. Trei din echipa „Faimoșilor”, mai exact Ada Dumitru, Kamara, Bianca Patrichi, iar Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag și Codruța Began de la „Războinici”. Astfel, cea din urmă concurentă a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a părăsit competiția. Acum, fanii emisiunii se întreabă cu câți bani a plecat acasă concurenta cu banderolă albastră după cele 6 săptămâni petrecute în Dominicană.

Codruța Began a plecat de la Survivor România 2023 cu o sumă cuprinsă între 6.000-9.000 de euro

Chiar dacă de cele mai multe ori a fost în centrul unor scandaluri cu colegii din echipă, Codruța Began a primit emoționată vestea că va pleca acasă, în ediția de miercuri a show-ului. Profesoara de sport în vârstă de 47 de ani a petrecut aproximativ 2 luni în competiție.

Potrivit informațiilor din presă, „Războinicii” sunt remunerați săptămânal cu câte 1.000-1.500 de euro, iar potrivit unui calcul, antrenoarea de fitness a plecat acasă cu o sumă cuprinsă între 6.000-9.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în jungla din Dominicană.

VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023! JORGE ȘI CODRUȚA BEGAN AU FOST ATACAȚI DE COLEGII LOR DIN REPUBLICA DOMINICANĂ

Codruța Began, dezamăgită că a părăsit competiția

Despărțirea Codruței Began de „Războinici” a fost mai emoționantă decât se așteptau concurenții, mai ales că pe ultima sută de metri, chiar înainte de Consiliul de eliminare, tribul albastru a făcut pace cu ea. Vizibil dezamăgită că părăsește show-ul, concurenta a făcut ultimele declarații în emisiune și și-a luat rămas bun de la colegi cu ochii în lacrimi.

„Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt onorată că am avut ocazia să lupt împotriva Faimoșilor, am o admirație aparte față de cei care au reușit să facă ceva cu viața lor.

Dar, cel mai tare mă încarcă sentimentul că am făcut parte din cea mai frumoasă și cea mai tare echipă de Războinici. Regret că am fost subiectul unor discuții și certuri, dar astea sunt greu de evitat. Ce vreau să subliniez este că plec împăcată. Chiar dacă am avut parte de discuții și certuri, am făcut pace cu toți”, a spus Codruța Began la Pro Tv.

CITEȘTE ȘI: OARE MERITĂ? CÂȚI LEI COSTĂ UN ABONAMENT DE O LUNĂ CU CODRUȚA BEGAN DE LA SURVIVOR, CA ANTRENOR PERSONAL

Ce spunea Codruța Began înainte să plece în Dominicană

Atunci când a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023, Codruța Began a făcut și câteva mărturisiri într-un interviu acordat la Pro Tv. Antrenoarea de fitness spunea că are câteva temeri în privința concursului, însă își dorește să îi facă mândri pe cei care o susțin.

„Am două frici: una este să nu mă fac de râs și să-i fac pe cei care mă susțin să fie mândri de mine și mi-e frică să nu mă accidentez, pentru că oricui i se poate întâmpla, ca să pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit”, a mărturisit antrenoarea de fitness la Pro Tv.