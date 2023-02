Oare merită? Câți lei costă un abonament de o lună cu Codruța Began de la Survivor, ca antrenor personal

Aventura „Survivor România” s-a încheiat pentru Codruța Began. După ce a făcut pace cu toți Războinicii, concurenta a plecat spre casă. Acum, se va întoarce în țară și își va relua activitatea zilnică de la sală. Cursanții săi o așteaptă, iar cei care intenționează să meargă să se antreneze cu ea trebuie să știe că prețul este unul destul de piperat.

Codruța Began a încheiat jocul din Dominicană. Concurenta a rezistat mai bine de o lună în condițiile dure ale junglei, iar acum se întoarce acasă. Imediat după ce va ajunge în țară, Codruța Began își va relua activitatea. Profesoara de sport este așteptată la sală de toți cursanții ei, care sunt nerăbdători să reia antrenamentele.

Cei care își doresc să fie antrenați de Codruța Began trebuie să știe că Războinica nu este tocmai prețuri mici. Un abonament pentru o lună la sala ei, ce include 10 ședințe cu antrenor personal, costă 550 de lei. Prețul este unul destul de ridicat, dacă ne uităm și la ceilalți colegi ai Codruței de la Survivor. Doi dintre Războinici au tarife cu mult mai scăzute față de ea. De exemplu, Lucianna Vagneticere cere doar 139 de lei pentru un abonament, iar Andrei Krișan, 200 de lei pentru aceleași servicii.

Codruța Began, eliminată de la „Survivor România”

Codruța Began a fost una dintre prezențele controversate de la „Survivor România”. Ea a fost protagonista mai multor scandaluri și a agitat apele în repetate rânduri în tabăra sa. Însă, chiar înainte să afle că o să fie eliminată, concurenta a făcut pace cu toți Războinicii și au îngropat toate conflictele.

După aflarea rezultatului, Codruța Began s-a declarat mulțumită de parcursul ei în competiție și mândră că a putut să reziste atât.

„Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt onorată că am avut ocazia să lupt împotriva Faimoșilor, am o admirație aparte față de cei care au reușit să facă ceva cu viața lor.

Dar, cel mai tare mă încarcă sentimentul că am făcut parte din cea mai frumoasă și cea mai tare echipă de Războinici. Regret că am fost subiectul unor discuții și certuri, dar astea sunt greu de evitat. Ce vreau să subliniez este că plec împăcată. Chiar dacă am avut parte de discuții și certuri, am făcut pace cu toți”, a spus Codruța Began.

