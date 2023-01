Câți bani ia Părintele Calistrat Chifan pentru o nuntă. Cât costă, de fapt, cununia religioasă

Părintele Calistrat Chifan este unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici din țara noastră. De-a lungul timpului, mulți credincioși au fost curioși să afle tariful pe care preotul îl percepe pentru o ceremonie religioasă.

Părintele Calistrat a explicat faptul că nu are un preț fix, ci dimpotrivă, totul ține la aprecierea mirilor sau nașilor, și aceștia îi oferă atât cât consideră ei.

,,Și aici este o întreagă controversă”

În cadrul emisiunii BZI LIVE, părintele a explicat că mirii sau nașii îi oferă atât cât vor ei. Duhovnicul spune că a oficiat nunți cu 50 de lei, 100 de lei sau 200 de lei. De asemenea, taxele sunt diferite de la o parohie la alta, iar nașilor le revine răspunderea pentru a le plăti.

Taxa nu include și lumânările de nuntă, vinul, pișcoturile, prosopul, pe care mirii trebuie să le aducă de acasă.

„Nu întotdeauna poți să spui că nunta este un câștig. De aia s-a și transformat toată istoria nunții și toată finețea nunții. Noi, într-o emisiune anterioară, am vorbit de regulile Sfântului Ioan Gură de Aur în nunta creștină, iar în momentul de față vorbim de regulile pământești în nunta creștină.

Adică pe care omul le extravaghează pe cele pământești și le anihilează ușor pe cele spirituale. Primul lucru de unde începe: „Părinte, să nu-mi luați preț mare la nuntă.” Și aici este o întreagă controversă.

Preoții sunt cei mai hapsini, sunt cei mai lacomi, jupesc mirii, îi seacă pe nași, le golește buzunarele, dar în fond și la urma urmei, eu, ca cel care a participat la câteva nunți, să știți că, în general, regula bunului simț este că nașul dacă vrea îți dă și 50 de lei, am făcut nuntă și cu 50 de lei, am slujit nuntă și cu 100 de lei, am slujit și cu 200, tu nu poți să îi spui.”, a spus părintele Calistrat Chifan.

Părintele Calistrat Chifan: ,,Nu este un tarif prestabilit”

Deși părerea duhovnicului este că majoritatea preoților sunt lacomi și hapsini după bani, el a mărturisit că acest lucru nu se aplică și la el. Totuși, dacă dorința mirilor este să fie cununați de cât mai mulți preoți, într-o biserică mare și cu un cor format din mai mulți cântăreți, atunci mirii trebuie să se aștepte la cheltuieli mai mari.



„Eu, de exemplu, fac o glumă când mă întreabă: „Părinte, cât ar costa?” Zic: „A 10-a sută din investiția din nuntă.” Acolo s-au băgat două-trei sute de milioane într-o nuntă. Deci asta ar însemna să dea 2000 de ron, dar e glumă. -„Părinte, dar mă sărăciți.” – „Bine, atunci dă-mi mia parte de ce ți-a rămas din portofel.” Și omul îți dă 100 de lei, 200 sau 50.

Nu e un tarif prestabilit. Dacă tu alegi o catedrală, vrei o biserică cu trepte, vrei un cor celebru, vrei șapte preoți la cununie, acum scuză-mă, tu-ți investești mia de euro în toată povestea aia. Pentru că ăia din cor, dacă sunt zece inși, tot trebuie să le dai 100 de lei sau 50 de lei, că ți-au stat acolo și ți-au cântat.”, a mai spus preotul.