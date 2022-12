Părintele Calistrat, dezvăluiri cutremurătoare despre întâlnirea cu Necuratul: ”Mititel, negru, cu pălărie în cap”

Părintele Calistrat a venit cu noi mărturisiri despre una dintre cele mai terifiante experiențe de care a avut parte în copilărie. Duhovnicul de la Mănăstirea Vlădiceni, din Iași, a povestit despre întâlnirea sa cu diavolul.

Într-un interviu acordat recent, părintele a făcut publică o experiență care, în rândul oamenilor, poate părea desprinsă din filme. Duhovnicul Calistrat Chifan a mărturisit că întreg episodul s-a petrecut în copilăria sa, la puțin timp după ce trecuse de clasa a șaptea.

Povestea părintelui Calistrat, despre întâlnirea cu diavolul

Acesta a povestit că totul a început când era elev și trecuse în clasa a șaptea. Mărturisirile sale sunt cutremurătoare, însă de mic copil, preotul nu s-a temut de cel care face cel mai mult rău pe acest pământ.

”Cred că eram trecut de clasa a șaptea și venind un vagon de marfă din Banat, cum se duceau moldovenii să lucreze în agricultură prin Ialomița, prin Bărăgan, prin Timișoara și când primeau la sfârșit arenda aia, în loc să le dea bani, le dădea furaje.(…) Eu aveam un lucru, pe care îl știam de când sunt eu copil: dacă cântă cocoșul noaptea, nu trebuie să te temi.

Adică în momentul când cântă cocoșul, dracii fug și se sperie. Cruce la gât aveam, aveam așa un fel de scurtătură în mână, trebuia să trec peste un deal, peste o margine de pădure, peste un câmp pustiu, pe lângă un cimitir, nu mă impresioanau, n-aveam nicio treabă.”, a spus preotul, potrivit bzilive.

Preotul și-a continuat povestea, spunând că în timp ce traversa o zonă mai puțin populată, mergând la mătușa lui, a avut parte de o experiență înspăimântătoare.

Cum arăta diavolul care i-a urmat pașii preotului

”Mititel, negru, cu pălărie în cap, mie mi s-a părut că fumează. Am dat „bună dimineața”, ăla nu a răspuns, dar cât am trecut eu vreo 2 kilometri, el la câțiva pași în spatele meu. Eu am grăbit ușor pasul, l-a grăbit și el. Am făcut cruce cu limba, am zis Tatăl nostru, m-am luat de-o grijă, am coborât pe o vale, am intrat pe ulița satului, el după mine.

Când am ajuns în dreptul la mătușa mea și era bec afară, nu l-am mai văzut. Și atunci am zis: „Fii atent, Sarsailă, cum m-a păzit el tot drumul”, dar nu a avut ce să-mi facă. Și când intru la mătușa mea îi zic: „Hai, sculați-vă! Luați caii și căruța și hadeți că-i venit vagonul.” – „Tu ești nebun? Unde umbli noaptea așa aiurea? Abia e 12 jumătate.” De abia atunci mi-am dat seama, că eu umblam în împărăția lui. Adică exact când umblă el și poartă duhurile.”, a încheiat acesta.