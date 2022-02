Câți bani primesc de la Pro TV concurenții ca să participe la Survivor România. „Faimoșii” sunt mult mai bine plătiți decât „Războinicii”

Câți bani primesc de la Pro TV concurenții ca să participe la Survivor România:! Ei bine, se pare că… „Faimoșii” sunt mult mai bine plătiți decât „Războinicii”.

Dacă Faimoşii erau deja cunoscuţi şi apreciaţi de fani, majoritatea făcând parte din spaţiul public, războinicii au reuşit de asemenea să-și facă loc în imimile telespectatorilor. Puțini, însă, sunt cei care știu câți bani primesc concurenții la ”Survivor România”. Fiecare Războinic are 1.000 de euro pe săptămână, în timp ce Faimoșii câștigă de patru ori mai mult! Spre exemplu, Cătălin Zmărăndescu ia 4.500 de euro pe săptămână, iar Roxana Ciuhulescu a rezistat două săptămâni la Survivor România 2022, dar a avut un onorariu pe măsură: 10.000 de euro.

Acum, vedeta TV își va cumpăra o casă în zona Pipera. Suma obținută de la producătorii show-ului filmat în Republica Dominicană au reprezentat un avans, pe lângă economiile familiei. (NU RATA ȘI: CUM PROCEDEAZĂ „FAIMOASELE” DE LA SURVIVOR ROMÂNIA DE LA PRO TV, ÎN PERIOADA DELICATĂ A LUNII)

”Da, ați aflat corect. Vrem să facem o mutare după patru ani. Din chiriași devenim proprietari. Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată. După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero. Și acum este timpul! Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat Roxana Ciuhulescu. pentru Click!

Marele premiu ”Survivor România” este de 100.000 de euro

Concurenții vor lupta și vor da tot ce au mai bun pentru a intra în posesia marelelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Aceștia sunt împărțiți în două triburi: Războinici și Faimoși. După fiecare luptă pentru imunitate, o echipă va fi nevoită să elimine câte un membru. Condițiile de supraviețuire sunt dificile, iar competiția este acerbă. (VEZI ȘI: DRAMA ELENEI MARIN, DUPĂ PARTICIPAREA LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”AM RĂMAS CU NIȘTE DURERI FOARTE MARI”)

”Așteptările o să fie mult mai ajustate publicului și nevoii publicului care s-a rafinat. S-a dus acum către o zonă de excelență chiar și mai mare decât cea care a fost, iar noi o să livrăm asta. Sunt trasee care îți solicită motricități pe care nici nu știai că le ai”, dezvăluia prezentatorul Survivor România 2022, Daniel Pavel.