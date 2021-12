Drama Elenei Marin, după participarea la Survivor România: ”Am rămas cu niște dureri foarte mari”

A fost una dintre favoritele telespectatorilor în cadrul competiției ”Survivor România”, însă… puțini sunt cei care știu prin ce dramă trece Elena Marin după finalul show-ului de la Kanal D.

Elena Marin a petrecut câteva luni bune în Republica Dominicană și a luptat din răsputeri să câștige marele trofeu ”Survivor România 2021”. Din păcate, fosta asistentă TV a fost eliminată din competiție. În cadrul uneia dintre probe, fosta asistentă TV s-a accidentat la picior. Elena Marin a fost operată recent, iar acum se află în plin proces de recuperare.

Fosta concurentă de la ”Survivor România” a fost supusă la două intervenții chirurgicale: una pentru o ruptură de menisc la genunchiul drept și alta pentru înlocuirea ligamentului de la glezna dreapta, acolo unde medicii chirurgi i-au montat două șuruburi. (CITEȘTE ȘI: ANUNȚ-BOMBĂ! ELENA MARIN ȘI LOGODNICUL EI, PREGĂTIȚI SĂ DEVINĂ PĂRINȚI: ”VREAU SĂ FIM ÎMPREUNĂ TOATĂ VIAȚA”)

”După competiția Survivor am rămas cu niște dureri foarte mari. După ce m-am întors în țară, mi-am făcut toate analizele și investigațiile și după ce am consultat mai mulți doctori, decizia finală a fost operația. Dacă vrei să mai dansezi, trebuie să te operezi` – acesta a fost verdictul tuturor medicilor. Și astfel mi-am luat inima în dinți și am ales să mă operez. Chiar dacă mi-a fost frică și m-au încercat toate stările înainte de operație, totul a decurs bine. Acum sunt în perioada de recuperare, sunt cumințică și ascult tot ceea ce îmi spune doctorul. Încă am dureri, dar este ceva normal după două intervenții chirurgicale”, a declarat Elena Marin pentru Fanatik.

Elena Marin: ”Sunt dezamăgită”

Problemele de sănătate cu care se confruntă i-au dat mari bătăi de cap. Elena Marin a rămas fără contracte și nu a mai putut să practice meseria de dansatoare, așa cum o făcea înainte de competiția de la Kanal D. De asemenea… fosta asistentă a lui Mihai Morar a mărturisit că este dezamăgită din cauza presupușilor prieteni. (VEZI ȘI: ELENA MARIN, DECLARAȚII UIMITOARE DESPRE STRATEGIILE FĂCUTE LA SURVIVOR: „PRIMA MI-A FOST PROPUSĂ CHIAR DE ZANNI, PÂNĂ SĂ NE CERTĂM”)

Aceștia nu i-au fost alături în cele mai dificile momente din viața ei: ”Sper că la începutul anului viitor să îmi reiau proiectele și să am lângă mine doar oameni de calitate. Sunt dezamăgită de persoanele din jurul meu și de «prietenii» pe care eu credeam că îi am. Îmi doresc să revin cât mai repede, înconjurată doar de oameni buni, frumoși și fără interese”, a mai spus Elena Marin.