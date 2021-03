Câți bani va lua Aurel Pădureanu de la stat, în urma înmormântării Corneliei Catanga. Soțul artistei va reuși să-și plătească toate datoriile

Artista a dezvăluit că trebuia să trăiască dintr-o pensie de doar 1.600 de lei pe lună, potrivit impact.ro. Pe lângă această sumă, Cornelia Catanga mai primea bani de la fiul său, el fiind cel care susținea cu adevărat casa. Însă în ultima perioadă și veniturile acestuia au început să scadă.

„Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor”, a declarat Cornelia Catanga la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.