Câți euro primește lunar un medic în Irlanda. Un român stabilit acolo și-a făcut public venitul

Mulți tineri români care termină studiile Facultății de Medicină în țara noastră aleg să lucreze peste hotare. Această decizie poate fi de înțeles, dacă sunt luate în considerare beneficiile din unele locuri, dar și diferențele salariale uriașe.

Paul Oargă lucrat timp de trei ani ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca. Ulterior, el a ales să plece din România și s-a stabilit în Irlanda. De curând, el a făcut publice mai multe detalii despre diferențele dintre cele două țări în ceea ce privește acest domeniu. Mai mult decât atât, a dezvăluit atât ce salariu lua la Cluj, cât și ce remunerație primește acum, în Irlanda.

Paul Oargă a început descrierea domeniului medical în Irlanda prin a puncta o serie de lucruri simple care se regăsesc în spitalele de acolo, precum dotarea cu materiale și asigurarea condițiilor de igienă. Mai mult decât atât, el a povestit și ce program are.

Ulterior, tânărul medic a început să vorbească despre diferențele salariale. Spre exemplu, la Cluj-Napoca, în anul 2021, câștiga 6.124 de lei fără gărzi și alte sporuri. Este important de precizat că, în România, medicii rezidenți nu sunt plătiți pentru gărzi, în primii doi ani și jumătate.

Cât despre remunerația pe care o primește în Irlanda, Paul Oară a explicat că este plătit la fiecare două săptămâni cu 2.382 de euro, acesta fiind venitul brut. În plus, are și alte beneficii pe care le-a explicat detaliat.

„Pe partea de spital, eu am fost angajat la Institutul Regional de Gastro Hepatologie, dar lucrez la Spitalul Clinic Județean. În luna septembrie 2021, am câștigat 6.124 de lei, fără gărzi, fără sporuri de sâmbătă-duminică. Problema noastră a rezidenților este că gărzile nu se plătesc în primii doi ani și jumătate.

Eu primesc acum 30 de euro pe ora muncită. Acest lucru crește, sunt bani care cresc în funcție de experiența avută. Eu am avut noroc că mi s-a recunoscut experiența de anestezist din România de trei ani.

Concediul este 30 de zile pe an, plus 10-15 zile pentru concediu de studii. Aici primești 1500 de euro pe an pentru a merge la cursuri ca medic rezident. Examenele se plătesc, costă între 700 și 900 de euro, dar dacă iei examenul primești banii înapoi.

Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe.”, a explicat tânărul medic.