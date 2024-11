Câți lei a plătit acest tânăr pentru o porție de paste în restaurantul „de fițe” al lui Florin Ristei din București

În urmă cu mai bine de 3 ani, Florin Ristei s-a avântat în lumea antreprenoriatului. Împreună cu alți doi prieteni, artistul a pus bazele unui proiect la care a început să lucreze încă din timpul pandemiei: un local în Centrul Vechi al Capitalei. Câți lei a plătit un client pentru o porție de paste în restaurantul Naive.

La fel ca multe alte vedete din showbizul românesc, Florin Ristei s-a lansat în lumea antreprenoriatului. În anul 2021, matinalul de la Neața cu Răzvan și Dani și-a văzut visul devenit realitate. S-a asociat cu alți doi prieteni și a deschis un local în Centrul Vechi al Capitalei. Este vorba despre restaurantul Naive – situat la etajul 6 al unei clădiri de pe Lipscani.

”Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am încercat ceva mai sofisticat, altfel.

Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum că la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet”, spunea Florin Ristei în podcastul lui Radu Țibulcă.