Câți lei câștigă un gunoier din România, în 2022. Primește și spor de rușine!

Meseria de gunoier nu este una deloc căutată în România, dar este una esențială. Puțină lume știe, însă, ce remunerații au muncitor în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile. Nu sunt deloc impresionante, dar aceștia beneficiază și de sporul de rușine, în valoare de 15% din salariul de bază.

Pentru majoritatea gunoierilor, salariul variază. Potrivit salariulmeu.org, muncitorii în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile au remunerații lunare cuprinse între 1.555 RON și 2.298 RON. După cinci ani vechime la locul de muncă, salariul poate ajunge la 2.688 RON pe lună, luând în considerare o săptămână de lucru de 40 ore.

Câți lei câștigă un gunoier în New York. Suma este fabuloasă

Dacă în România meseria de gunoier nu este la mare căutare, în alte țări un angajat al unei firme de salubrizare poate câștiga bani frumoși într-un singur an de muncă. De exemplu, în Germania un gunoier are o remunerație lunară de peste 3.000 de euro. La un calcul simplu, la finalul unui an, un astfel de angajat poate depăși fără probleme 35.000 de euro.

Mult mai bine plătiți sunt gunoierii din Statele Unite ale Americii. În orașul New York, un astfel de muncitor câștigă și 70.000 de dolari pe an. Această meserie este considerată în SUA drept una dintre cele mai valoroase. Gunoierii sunt considerați eroi și respectați, pentru că rezistă zilnic în condiții extrem de grele.

Pentru a ajunge gunoier în New York, prima dată trebuie să te înscrii pe o listă de așteptare. Aproape 100.000 de persoane își depun CV-ul pentru un astfel de job. Asta deși mai puțin de 1.000 de locuri sunt disponibile anual.