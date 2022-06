Câți lei primește pe zi un profesor supraveghetor la Bacalaureat sau la Evaluarea Națională, acum, în 2022

Au ieșit la iveală mai multe detalii legate de sumele pe care profesorii supraveghetori le primesc în acest an după Bacalaureat. Potrivit noilor reglementări, aceștia vor primi mult mai mulți bani decât în anii trecuți.

Sumele au fost aprobate de către Ministerul Educației și comunicate ulterior la finalul lunii mai. Astfel, toți profesorii care au supravegheat sau au asistat elevii la Evaluarea Națională sau la Bacalaureat vor primi o sumă de bani în plus față de cea de anul trecut. Vestea a fost primită cu mare bucurie de către cadrele didactice.

Cât primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat sau Evaluarea Națională în 2022

Ordinul de ministru nr.3.887 din 27 mai a venit cu o veste bună pentru cadrele didactice. Astfel, în 2022, toți cei implicați în procesul de supraveghere a elevilor, vor primi în plus la salariu de la 10 la 160 de lei. Potrivit sumelor furnizate de către oficiali, Profesorii supraveghetori /asistenți, vor primi 10 lei în plus pe zi, față de suma de anul trecut. Asta înseamnă că în acest an vor primi 110 lei pe zi, atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru Bacalaureat.

Lista rolurilor pe care profesorii le au la Evaluarea Națională:

Președintele comisiei din școală – va încasa 600 de lei anul acesta, cu 39 de lei mai mult decât anul trecut;

Membrul comisiei din școală – va încasa 550 de lei anul acesta, cu 85 de lei mai mult decât anul trecut;

Președintele comisiei unui centru de evaluare cu până la 1.000 de candidați – va încasa 1.400 de lei anul acesta, cu 107 de lei mai mult decât anul trecut;

Președintele comisiei unui centru de evaluare cu peste 1.000 de candidați – va încasa 1.500 de lei anul acesta, cu 122 de lei mai mult decât anul trecut;

Profesor evaluator – va încasa 11 lei pentru fiecare lucrare corectată anul acesta, cu 0,70 lei mai mult decât anul trecut.

Lista rolurilor pe care profesorii le au la Bacalaureat: