Câți soldați rusi au murit, de fapt, în Ucraina. Care sunt pierderile totale

Armata ucraineană a anunţat câți soldați rusi au murit, de fapt, de la începerea războiului. Ministerul Apărării a publicat recent ultimul raport.

Potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Apărării, au fost distruse 285 de tancuri, 109 sisteme de artilerie, 44 de avioane şi 48 de elicoptere ale ruşilor.

„Ieri, peste 650 de membri ai forţelor de ocupaţie, răniţi, au fost duşi la spitalul din Brianka, din regiunea Luhansk”, se menţionează în raport.

CITEŞTE ŞI: ESTE ACESTA UN SEMN DE SLĂBICIUNE AL RUSIEI? VLADIMIR PUTIN A LUAT O DECIZIE PRIN CARE S-AR PUTEA ÎNŢELEGE CĂ ARMATA LUI ÎŞI VA RATA OBIECTIVELE

„Cu toţii sunt în stare gravă… după ce li s-a acordat primul ajutor, ei au fost escortaţi de un convoi înarmat în prima linie de luptă, ca să fie ‘carne de tun’ şi să se multiplice ostilităţile. Se ştoe că personalul regimentului 6 este înfricoşat şi demoralizat şi caută modalităţi ca să dezerteze”, se adaugă în raport.

Ce are de gând să facă Vladimir Putin, președintele Rusiei, după cucerirea Ucrainei

Istoricul Roy Mdvedev a dezvăluit ce are de gând să facă Vladimir Putin, președintele Rusiei, după cucerirea Ucrainei. Potrivit acestuia, liderul de la Kremlin are în plan să se întoarcă la frontierele Rusiei stabilite în perioada lui Petru Cel mare și are sprijinul poporului. În opinia lui, invazia din Ucraina reprezintă încercarea lui Vladimir Putin de a “rescrie istoria”.

“Putin vrea să plaseze Rusia între marile puteri ale lumii, lângă China şi Statele Unite. Ştie ce spune şi chiar crede ceea ce spune. Problema este mereu aceeaşi. Pentru Europa, Rusia va fi mereu prea mare. Pentru marea majoritate a ruşilor, nu”, apreciază Roy Medvedev.

Referitor la invazia Ucrainei, istoricul rus este de părere că Vladimir Putin “se teme, poate, de consecinţele economice, dar că majoritatea ruşilor sunt de acord cu ceea ce se întâmplă”, chiar dacă “occidentalilor nu le place să recunoască acest lucru”.

Sursă foto: Arhivă Cancan