Catinca Roman, reacție furibundă la adresa Oanei Roman. Ce a declarat după ce a fost acuzată de sora ei că nu își vizitează mama

Oana Roman trece prin momente destul de critice după ce s-a despărțit de soțul ei, Marius Elisei. După ce a vorbit de mai multe ori despre separarea de tatăl fetiței sale, acum vedeta și-a îndreptat atenția către sora ei, Catinca Roman. Aceasta o acuză că nu își vizitează mama.

Catinca nu a putut să ignore acuzațiile surorii ei vitrege, drept pentru care a ieșit în față pentru a desființa declarațiile făcute de aceasta în ceea ce o privește pe mama sa.

Catinca desființează declarațiile făcute de Oana Roman

Oana Roman a mărturisit că sora ei vitregă nu și-a mai vizitat mama de 6 luni de zile și refuză în continuare s-o vadă. Pe de altă parte, Catinca susține că o vizitează pe cea care i-a dat viață ori de câte ori are ocazia. Mai mult, aceasta a adăugat faptul că îi pare rău de Oana pentru că trece printr-o perioadă delicată pe plan sentimental.

„ Nu prea am mare lucru de zis legat de ce a declarat sora mea. Evident că lucrurile nu stau așa. Îmi pare rău sincer pentru ea, pentru că trece printr-o perioadă grea. Îmi pare rău pentru ceea ce trăiește. Nu e deloc așa cum a spus. Eu am mers și voi merge mereu la mama.

Nu se pune problema să nu merg, nu poate fi vorba despre așa ceva. E adevărat că nu am putut să merg de fiecare dată. Știi că am trecut printr-o situație neplăcută cu tata (n. red.: părintele ei s-a stins din viață anul trecut). Pentru mine chiar a fost un an foarte greu. Mama este bine îngrijită. Este bine”, a declarat Catinca Roman pentru Fanatik.ro.

De asemenea, Catinca este de părere că această neînțelegere pe care a declanșat-o sora ei se datorează problemelor personale pe care le are în prezent.

„ Cred că e foarte rănită pentru ce i se întâmplă cu bărbatul. Probabil e un mod de refulare”, a mai susținut Catinca Roman.

Ce a declarat Oana Roman despre sora ei, Catinca

Zilele trecute, Oana Roman o acuza pe Catinca în mediul online că refuză să-și viziteze mama. În plus, prezentatoarea Tv a susținut că sora sa nu a mai văzut-o pe fosta soție a lui Petre Roman de o jumătate de an.

„ Azi sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama (pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu îmi pasă. Adevărul este ăsta. Eu nu-l mai ascund”, a spus Oana Roman pe Instagram, potrivit Wowbiz.ro