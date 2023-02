Oana Roman vrea să renunțe la numele de familie al soțului ei. Vedeta a cerut ajutorul fanilor

Situația amoroasă a Oanei Roman a fost extrem de tumultuoasă în ultima vreme. În cele din urmă, vedeta a făcut anunțul prin care și-a informat fanii că s-a despărțit de Marius Elisei. Acum, prezentatoarea Tv vrea să scape de numele de familie al acestuia.

Oana Roman este hotărâtă să renunțe la tot ce ține de omul cu care și-a împărțit viața mai mulți ani. Aceasta a mărturisit în spațiul public că vrea să își schimbe numele de pe Instagram și să rămână doar cu numele ei de familie.

Oana Roman: „De foarte mult timp încerc să-mi schimb numele”

Ooana Roman are o comunitate impresionantă de fani care îi sunt alături în orice situație. Din acest motiv, vedeta a apelat la ajutorul lor pentru a învăța cum să-și schimbe numele de pe contul de Instagram. Fiica lui Petre Roman nu-și mai dorește sub nicio formă să apară pe rețelele de socializare sub numele de „Elisei”.

„Am nevoie de ajutor de la cineva care chiar se pricepe. De foarte mult timp încerc să-mi schimb numele, adică „username-ul”, pe Instagram. Îmi apare chestia asta și nu știu unde să găsesc: contact suport. Știe cineva cum fac cerere să-mi schimb numele?”, a scris Oana Roman pe Instastory.

Oana Roman regretă căsnicia cu Marius Elisei

Tot în mediul online, în urmă cu doar câteva zile Oana Roman mărturisea că regretă anii petrecuți alături de Marius Elisei, dat fiind faptul că tot timpul a considerat că nu se potrivesc. Astfel, vedeta a venit cu câteva sfaturi pentru femeile care nu se simt fericite în relația de cuplu.

„Nu pierdeți timp dacă simțiți că nu se mai poate, cu orice risc. Chiar dacă e greu, chiar dacă rămâneți singure, chiar dacă poate nu aveți din ce trăi. Nu mai pierdeți timpul pentru că pierdeți timp prețios care nu se mai întoarce.

Și da, eu am ajuns la concluzia că da, recunosc și îmi asum, am eșuat lamentabil în relația de cuplu pe care am avut-o cu soțul meu și din cauza lui, și din cauza mea. M-am complăcut prea mult timp într-o situație care nu-mi era confortabilă, în care nu eram fericită și am pierdut timp și ani prețioși pe care n-o să-i primesc înapoi, așa că luați atitudine dacă vă simțiți prost într-o relație și nefericite”, a mărturisit Oana Roman, conform Wowbiz.ro