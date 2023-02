Oana Roman a spus tot despre relația cu Marius Elisei! „Am pierdut timp, ani, nervi și liniște”

Spre surprinderea tuturor, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că relația lor a ajuns la final. Vestea a fost una neașteptată, însă vedeta a clarificat lucrurile. Oana Roman a vorbit despre tot ce s-a întâmplat între ea și fostul partener. Lucrurile nu sunt deloc roz, iar cei doi par să fie la cuțite. Despărțirea nu a fost una prea pașnică.

Vestea că Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit a surprins, însă mai neașteptat a fost faptul că aceștia nu pare că s-au separat în termeni tocmai amiabili. Cei doi au avut un schimb de replici destul de tăioase, iar Marius Elisei chiar a spus că nu vrea să mai audă niciodată de fosta parteneră. Oana Roman i-a dat și ea replica, iar povestea pare să continue.

Oana Roman le-a mărturisit fanilor din mediul online că despărțirea este una mult mai grea și mai dură ca aceea de acum doi ani când au și divorțat. Nici atunci termenii nu fuseseră tocmai unii amiabili și se pare că acum nici atât. Mai mult, Oana Roman a mai spus că de mult timp ea și partenerul său nu mai rezonau deloc, însă relația a mers din inerție. Acum consideră că a fost o greșeală și că a pierdut mult timp, mulți nervi și multă liniște pentru ceva care nu mai era funcțional de multă vreme.

„Sunt datoare publicului meu, care își ia timp din viață ca să mă urmărească. Sunt datoare să fiu sinceră și asumată și să nu mint sau să păcălesc în vreun fel. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic.

Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că efectiv nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am avut vreodată.”, a spus Oana Roman.

„Am eșuat lamentabil în relație”

Oana Roman și-a sfătuit urmăritorii să învețe din experiența ei și să nu rămână niciodată într-o relație în care nu se simt bine. A mărturisit că ea în relația cu Marius Elisei nu se simțea fericită, împlinită sau confortabil și a fost o greșeală faptul că a rămas lângă el atât de mult timp. Acum regretă că a pierdut vremea și spune că trebuia să plece mult mai repede și să pună punct .

„Nu mai pierdeți timp dacă nu sunteți ok într-o relație nefericită. Eu am pierdut timp și am eșuat lamentabil în relația de cuplu. M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, nu eram împlinită și nu mă simțeam confortabil. Oricât de greu este, nu mai pierdeți timp, pentru că timpul nu se mai întoarce.”, a mai spus Oana Roman.

