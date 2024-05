Cauza morții lui Costel Constantin. Ce l-a răpus pe marele actor, de fapt

Este doliu în lumea teatrului românesc! Miercuri, 22 mai 2024, Costel Constantin a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Vestea a picat ca un trasnet peste rudele și apropiații săi, mai ales că nimeni nu știa că actorul ar fi avut probleme grave de sănătate. La două zile distanță, au apărut noi informații despre moartea subită a regretatului actor.

Costel Constantin s-a stins din viață miercuri, 22 mai 2024, la vârsta de 81 de ani. Starea de sănătate a actorului era bună și nu era cunoscut cu probleme grave de sănătate – în afară de cele specifice vârstei. Vestea că actorul a murit a venit la o zi după ce își serbase onomastica – de Sf. Constantin și Elena, zi în care a primit urări și gânduri bune de la familia sa și de la cei mai apropiați prieteni.

Potrivit jurnalistei Ioana Mandache – una dintre ultimele persoane care a vorbit cu actorul – în ziua tragediei, Costel Constantin ar fi acuzat stări de rău și și-a sunat de urgență fiul – care este medic chirurg la Spitalul Sfântul Pantelimon. După puțin timp, actorul a ajuns la spital, acolo unde cadrele medicale au decis să-l supună unui control de rutină. La scurt timp, maestrul a suferit un infarct, în urma căruia a încetat din viață.

„L-am sunat și i-am spus > de Sfântul Constantin și Elena. Eu sunt încă șocată pentru că am avut o conversație de suflet cu el. Era ok, nu părea să fie bolnav sau să aibă vreo problemă. Pe la 22:30, aseară, mi-a trimis un mesaj cu o icoană, cu Maica Domnului și cu pruncul. Am văzut-o abia de dimineață. El a trimis mesaj prietenilor de suflet. Am rămas șocată atunci când am aflat că s-a prăpădit așa dintr-o dată! A murit chiar în spitalul unde lucrează fiul lui. După un control de rutină, a făcut infarct ”, a dezvăluit jurnalista Ioana Mandache, conform Click.ro.