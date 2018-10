Cauza morții lui Denis, fiul lui Cosmin Pașcovici!

Fiul fostului fotbalist Cosmin Pașcovici a decedat la doar 14 ani, după 17 operații și 12 ani de luptă cu boala. Cauza morții lui Denis Pașcovici a fost un atac cerebral suferit sâmbătă.(CITEȘTE ȘI: NOI FILMĂRI DIN DUBAI CU MAYWEATHER & ROMÂNCELE CARE L-AU FĂCUT KO. A FĂCUT SENZAȚIE CU UN CEAS DE 18 MILIOANE $!)

Povestea dramatică a băiețelului fostului fotbalist Cosmin Pașcovici (40 de ani), Denis, s-a încheiat tragic. Micuțul a decedat la vârsta de 14 ani, după o luptă îndelungată cu cancerul, cu epilepsia, cu pareza și cu multe alte afecțiuni care, singure, ar răpune un om matur. Denis a luptat ca un erou 12 ani cu toate acestea, a reușit chiar să învingă cancerul, însă a fost răpus de un atac cerebral.

Tratamentele scumpe au adus familia în sapă de lemn, așa că tatăl lui, Cosmin Pașcovici, a fost nevoit să plece să muncească în Franța. Nu în fotbal, ci în agricultură, unde a condus un tractor pentru a face rost de bani. "În 2016, la început, am plecat în Franţa la muncă. Ajunsesem la fundul sacului şi am plecat să fac bani pentru ca Denis trebuia să plece la control în aprilie", povestea la Prosport.ro fostul fotbalist.

Aniversarea de 14 ani, din urmă cu mai puțin de o lună, avea să fie, din păcate, ultima pentru micuțul Denis. El a suferit sâmbătă seară un nou atac cerebral. A luptat, așa cum a făcut o viață, dar de data aceasta inima nu i-a mai rezistat. A murit joi, cu câteva ore înaintea startului meciului naționalei României de la Vilnius. Pe care îl aștepta cu atâta nerăbdare în urmă cu câteva zile… Aflând de nenorocire, tricolorii i-au și dedicat succesul din Lituania. Și poate că golul victoriei, marcat în ultima secundă, l-a avut coautor și pe îngerașul familiei Pașcovici.

Cosmin Pașcovici, mesaj sfâșietor postat înainte de moartea fiului lui. Asta a fost ultima dorință a lui Denis

Cosmin Paşcovici a urcat o înregistrare pe Facebook, prin intermediul căreia a transmis un mesaj video echipei naţionale de fotbal a României. Cu inima sfâșiată de durere și cu speranță, el a mărturisit că fiul său a suferit sâmbătă un atac cerebral şi că şi-ar dori ca echipa naţională să câştige meciul cu Lituania pentru el.

“Salut băieți, numele meu este Cosmin Pașcovici, fost jucător al echipelor Dinamo, Farul Constanța, UTA Arad, Petrolul Ploiești și, nu în ultimul rând, al echipei naționale de fotbal, unde am jucat alături de antrenorul vostru Cosmin Contra. Am avut și eu un meci la echipa națională, cu Andorra, pe care l-am câștigat cu 2-0, la Constanța. Sper să o faceți și voi.

Am să vă spun pe scurt: băiețelul meu, Denis, a făcut sâmbătă un atac cerebral, este la spital, în comă. Creierul îl are inundat de sânge, nu știm dacă va mai trăi sau va mai putea lupta. Dimineață l-am anunțat pe prietenul meu, Cătălin Gheorghiu, și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Și i-am spus: Da. L-am rugat dacă puteți meciul acesta să-l jucați pentru Denis, băiețelul meu luptător, care se zbate între viață și moarte, el fiind un fan mare al echipei naționale. Mi-aș dori din toată inima, poate o să fie ultimul meci pe care îl va prinde, mi-aș dori să câștigați pentru el. Vă mulțumesc mult” este mesajul emoționant al lui Cosmin Pașcovici.