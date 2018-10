Loredana Chivu a plâns în biroul procurorilor de la Crimă Organizată!

În cursul zilei de joi, Loredana Chivu a fost audiată de ofițerii DIICOT în calitate de suspect într-un dosar de fraudă informatică. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii de ultimă oră din ancheta care o vizează pe fosta asistentă TV.(Super oferta de angajare) Blondina s-ar fi pierdut cu firea atunci când a ajuns în fața procurorilor de la Crimă Organizată… (NU RATA, AICI: MEGA-SCANDAL LA ”INSULA IUBIRII”. UNA DINTRE ISPITE E ACUZATĂ CĂ ȘI-A VÂNDUT TRUPUL CU 300€/ORĂ!)

Loredana Chivu, una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din showbiz-ul românesc, este implicată într-o controversă fără precedent. Sexy-blondina a fost chemată să dea declarații în fața autorităților într-un dosar de fraudă bancară.

Potrivit unor surse judiciare, Loredana Chivu ar fi bănuită de complicitate la săvârșirea unor infracțiuni prevăzute în articolul 365 din Codul Penal. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Joi, fosta asistentă a emisiunii “Un Show Păcătos” și fostul ei iubit, Mihai Colesnicov au fost audiați de ofițerii DIICOT. (NU RATA, AICI: ANDRA E GENEROASĂ! CÂȚI BANI I-A DAT UNEI CERȘETOARE ÎN PARCAREA UNUI SUPERMARKET)

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor amănunte uluitoare, de ultimă oră, din ancheta DIICOT care o vizează pe blondină.(Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Potrivit unor surse D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) Loredana s-ar fi pierdut cu firea atunci când a fost luată la întrebări de către anchetatori. Fără să-și mai poată controla emoțiile, blonda ar fi izbucnit în plâns chiar în biroul ofițerilor de la Crimă Organizată. Potrivit surselor citate, atât Loredana Chivu cât și fostul ei iubit, Mihai Colesnicov au fost puși sub control judiciar și nu au voie să părăsească teritoriul României. (CITEȘTE ȘI: RĂZBOI ÎNTRE INTELECTUALI. UN POET CELEBRU L-A DAT ÎN JUDECATĂ PE FOSTUL ”JUPÂN” DE LA UNIUNEA SCRIITORILOR)

Interzis la declarații

”Dacă declar ceva îmi fac singură rău. Nu am voie să vorbesc despre nimic. Cei de la poliție nu îmi dau voie să discut despre acest subiect, așa că nu vreau să declar nimic despre această situație”, a spus Loredana Chivu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Loredana Chivu și fostul iubit au locuit doi ani împreună

”Este adevărat că s-a creat nebunie pe pagina mea de socializare pentru că am postat imagini cu mine și Mihai, iubitul meu. E prima oară când fac asta. Am avut iubiți, am avut relații de lungă durată, relații care au ținut și câțiva ani, însă am preferat să-mi țin viața privată departe de ochii curioșilor. Acum am simțit să fac asta. Suntem împreună de doi ani, e adevărat că ne-am despărțit acum câteva luni, dar ne-am dat seama că nu putem unul fără celălalat.(Cât câștigi dacă faci videochat?)

Deși a trecut timpul, noi tot ne gândeam unul la celălalt… Nu obișnuiam să mă afișez cu iubiții. Cu Mihai am locuit doi ani în aceeași casă, am trăit ca o familie și n-a știut nimeni. Ne-am despărțit, și iată că ne-am împăcat. Am pus la punct niște detalii, ca să nu mai existe discuții între noi, și am decis de comun acord să nu ne mai ascundem, să ne asumăm. Ne dorim să fim împreună, avem planuri serioase de viitor, ne dorim să ne achiziționăm o locuință împreună… și lucrurile să meargă de la sine, pe un făgaș normal”, declarat, la un moment dat, Loredana Chivu, în cadrul unei emisiuni TV.

Despre Mihai Colesnicov, Lore nu a vrut sa dea prea multe detalii. Tânărul are până în 30 de ani, e afacerist și pleacă destul de des în străinătate. (NU RATA, AICI: FULGY AL CLEJANILOR, ANCHETAT PENAL DE POLIȚIE. A AMENINȚAT CĂ INCENDIAZĂ UN MAGAZIN DIN MALL)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)