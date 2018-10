Fulgy al Clejanilor, anchetat penal de Poliție. A amenințat că incendiază un magazin din mall: ”A aprins bricheta și…”

Fulgy, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, este anchetat de Poliție, după ce a amenințat că incendiază un magazin de parfumuri dintr-un cunoscut mall din Capitală. (Super oferta de angajare) După ce s-a certat cu vânzătoarea, tânărul a aprins bricheta și a sfârșit prin a fi scos cu forța din incintă, de către firma de pază. Ulterior, reprezentanții magazinului Obsentum s-au adresat oamenilor legii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

La nici 24 de ore după ce a fost filmat în timp ce umilea un bărbat de vârsta a treia într-o stație de autobuz (TOATĂ POVESTEA AICI), Fulgy a comis-o din nou. De această dată, tânărul a făcut scandal într-un mall din Capitală, sfârșind prin a fi evacuat. Aflat la Obsentum, un magazin de parfumuri, fiul Clejanilor a intrat într-un conflict verbal cu una dintre vânzătoare. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei săptămâni. A avut o atitudine agresivă față de femeie, motiv pentru care cei de la BGS au intervenit prompt.

(VEZI AICI: DECLARAȚII STUPEFIANTE ALE FIULUI CLEJANILOR: ”AM VRUT SĂ-L OMOR, SĂ-L TAI!”)

“A aprins bricheta de mai multe ori și a amenințat că va da foc magazinului. Au fost scene incredibile. Era foarte recalcitrant și pus pe scandal. Fiind un magazin de parfumuri, unde se află mai multe substanțe inflamabile, lumea s-a speriat. Astfel că firma de pază a luat atitudine și l-a scos din magazin în cel mai scurt timp”, a precizat pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o persoană care a asistat la toată scena în care Fulgy a fost personajul principal. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)

“Vin mâine cu Brigada și vă tai!”

Scos cu forța de la Obsentum, mezinul familiei de lăutari nu s-a calmat. Și i-a amenințat inclusiv pe reprezentanții BGS. “Vin mâine cu Brigada și vă tai!”, ar fi urlat Fulgy imediat după ce a fost evacuat. La scurt timp și-a făcut apariția și poliția. Oamenii legii au trecut în raport incidentul drept “conflict aplanat”, astfel că fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a primit doar un avertisment verbal. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Reprezentanții magazinului nu au trecut, din păcate pentru Fulgy, așa de ușor peste incident. Astfel că au depus o plângere penală, la poliție, pe numele mezinului celebrei familii de lăutari. Rămâne de văzut cum se va soluționa totul. Cert este că tânărul urmează să dea cu subsemnatul în fața oamenilor legii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă va ține, ca de obicei, la curent cu desfășurarea evenimentelor.

(VEZI AICI: FULGY A AJUNS LA SPITAL! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU BĂIATUL CLEJANILOR)

În trecut, Fulgy a fost acuzat că și-ar fi bătut iubita

”Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm, nu am acceptat şi m-a amenințat, spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil! Bărbaţii enumeraţi de acesta sunt bărbaţi cu care el a avut divergențe în trecut. Aceştia fiindu-i superiori şi neavând ce să le facă a crezut că se «răzbună» făcând asta. Am avut o relaţie cu unul din cei enumeraţi înainte de a fi cu el, unii îmi sunt cunoştinţe, iar ceilalţi nici măcar nu-i cunoşteam.

Într-adevăr, mi-a propus să fac acel test poligraf într-o dimineaţă, neacceptând a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus obligată fiind, la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma. Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară, aşa că voi clarifica lucrurile”, spunea fosta iubită a lui Fulgy, în urmă cu ceva timp. (Cât câștigi dacă faci videochat?)

(NU RATA, AICI: FULGY, ACUZAT CĂ BĂTUT-O! IMAGINI ȘOCANTE CU INA PLINĂ DE RĂNI, VÂNĂTĂ ȘI CU BUZA SPARTĂ)