Declarații stupefiante ale fiului Clejanilor: ”Am vrut să-l omor, să-l tai!” Motivul…

Fulgy a explicat, în exclusivitate, ce l-a determinat să umilească un bătrân, într-o stație de autobuz, în urmă cu doar câteva zile. Fiul Clejanilor a precizat pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, că era pregătit să-l ucidă pe omul cu părul alb, după ce acesta din urmă i-ar fi jignit familia. Doar faptul că persoana în vârstă și-ar fi cerut, ulterior, scuze, l-ar fi determinat pe mezinul familiei de lăutari să nu-și ducă planul la bun sfârșit.

Scandalul a început după ce Fulgy a încercat să intre într-o discuție cu un bărbat de vârsta a treia, vizibil trecut prin greutățile vieții. Faptul că bătrânul nu i-a dat atenția pe care o dorea l-ar fi făcut pe fiul Clejanilor să își iasă din fire. Mai întâi, Fulgy l-a înjurat ca la ușa cortului, apoi nu s-a sfiit să îl amenințe cu bătaia, iar, la un moment dat, i-a spus bărbatului că îi dă cu o sticlă în cap. Din fericire, lucrurile, în cele din urmă, s-au calmat.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a încercat să afle ce s-a întâmplat zilele trecute, astfel că a luat legătura cu Fulgy. Acesta a dezvăluit că bătrânul i-ar fi jignit familia, motiv pentru care ar fi văzut negru în fața ochilor. De asemenea, mezinul familiei de lăutari a ținut să precizeze că doar a încercat să-l ajute pe omul cu părul alb, însă acesta din urmă i-ar fi vorbit urât.

“Eram la restaurant și m-am dus să fumez o țigară. Nici măcar pe terasă, ci afară, ca să nu deranjez pe nimeni. Și, în vederea mea, a apărut un om sărman. La sfârșit mi-a recunoscut că e bolnav cu acte în regulă și că are dungă roșie în buletin. Eu nu voiam să-l bat, voiam să-l omor! Voiam să-i pun capăt zilelor pentru că mi-a vorbit prost, deși am fost tolerant. Nimeni nu mă poate judeca pentru că mi-am apărat familia.

Am fost luat peste picior doar din simplul motiv pentru că m-am oferit ca prostul să-l ajut, să-i dau apă, pentru că bea bere. Un bețiv jegos! Consider că am făcut un gest bun, pentru un om rău. Intenția mea a fost să-i dau bani și apă. La sfârșit și-a cerut scuze. Din cauza asta nu l-am tăiat! Pentru că am vrut să-l omor. Mi-am apărat familia pentru că a început să vorbească prost de părinții mei”, a explicat Fulgy pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ce s-a întâmplat între Fulgy și bătrân

"Te bat, bulangiule, fraiere! Vino să-ți dau să mănânci și-ți dau și-o palmă! Omoară-te, sclavule! Vrei să îți dau cu asta în cap?!", a răcnit Fulgy, printre înjurături care nu pot fi reproduse, amenințându-l pe bătrân cu sticla pe care o ținea în mână.

Iritat, probabil, că omul dădea semne că vrea să evite orice altercație și se îndepărta, Fulgy a spart sticla de asfalt. După care s-a îndreptat val-vârtej spre bătrân, l-a scuipat fără nicio jenă și i-a aruncat cuvinte de ocară.

„Pleacă în p%*!@ mea de-aici că te bat… Eu sunt milionar…", a mai strigat Fulgy.

Când bătrânul l-a avertizat că va chema Poliția, răspunsul lui Fulgy nu a întârziat:

„Până chemi tu Poliția, eu chem Interpolul. Du-te și vezi de drumul tău, de nebun. Nu ești șmecher, ești fraier. Un șmecher nu ajunge ca tine”.

