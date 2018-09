Margherita a reacționat după ce fratele ei, Fulgy, a umilit și scuipat un bătrân: “Sper că toate…“

După ce Cancan.ro, site-ul nr din România, a publicat în exclusiviate imagini cu Fulgy, în timp ce umilește și jignește un bătrân (Vezi AICI mai multe detalii), Margherita a reacționat. În urmă cu puțin timp, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care mărturisește că își sprijină fratele “orice ar face“.

Margherita i-a declarat lui Fulgy toată dragostea ei și a spus că va fi alături de el indiferent de situație și oricând va avea nevoie. Legat de comportamentul lui față de bătrân nu a specificat nimic.

“Pentru ca te iubesc…ca esti cealalta parte din mine! Orice ai face, sunt alaturi de tine! Sper ca toate visele tale sa se implineasca! Oriunde, oricand, voi fi langa tine dorindu-ti doar bine,dragoste si fericire! Te iubesc fratiorul meu Dan Manole!”, a scris Margherita pe pagina sa de Facebook.

În trecut, Fulgy a fost acuzat că și-ar fi bătut iubita

”Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm, nu am acceptat şi m-a amenințat, spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil! Bărbaţii enumeraţi de acesta sunt bărbaţi cu care el a avut divergențe în trecut. Aceştia fiindu-i superiori şi neavând ce să le facă a crezut că se «răzbună» făcând asta. Am avut o relaţie cu unul din cei enumeraţi înainte de a fi cu el, unii îmi sunt cunoştinţe, iar ceilalţi nici măcar nu-i cunoşteam. Într-adevăr, mi-a propus să fac acel test poligraf într-o dimineaţă, neacceptând a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus obligată fiind, la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma. Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară, aşa că voi clarifica lucrurile”, spunea fosta iubită a lui Fulgy, în urmă cu ceva timp.