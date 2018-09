Fulgy a scuipat și a umilit un bătrân într-o stație de autobuz: ”Te bat, bulangiule, fraiere! Vino să-ți dau să mănânci și-ți dau și-o palmă! Omoară-te, sclavule!”

Unul dintre cei mai rebeli tineri din showbiz-ul românesc a fost protagonistul unui episod de-a dreptul scandalos. (Super oferta de angajare) Fulgy, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a fost filmat în timp ce umilea un bărbat de vârsta a treia, într-o stație de autobuz. Scenele revoltătoare s-au petrecut în Capitală, ziua în amiaza mare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care vă pot afecta emoțional. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A TREZIT POLIȚISTUL-SĂGEATĂ CU 3.000.000 € ÎN CONTURI ÎNTR-O SINGURĂ ZI)

Zilele trecute, mezinul celebrei familii de lăutari a făcut un adevărat scandal în mijlocul străzii. Episodul care, cu siguranță, va stârni rumoare în showbiz-ul românesc s-a petrecut într-o zonă intens frecventată de oamenii cu bani. Mai exact, pe Calea Floreasca din Capitală.

Totul a început după ce Fulgy a încercat să intre într-o discuție cu un bărbat de vârsta a treia, vizibil trecut prin greutățile vieții. Faptul că bătrânul a evitat să discute cu fiul Clejanilor se pare că l-a înfuriat teribil pe acesta. După ce omul cu părul alb i-a spus să-l lase în pace, Fulgy a răbufnit. Iar de aici și până la un scandal în toată regula nu a mai fost decât un pas.

”Vrei să îți dau cu asta în cap?”

Mai întâi, Fulgy l-a înjurat ca la ușa cortului pe bătrân. Apoi nu s-a sfiit să îl amenințe cu bătaia, iar, la un moment dat, i-a spus chiar că îi dă cu o sticlă în cap.

”Te bat, bulangiule, fraiere! Vino să-ți dau să mănânci și-ți dau și-o palmă! Omoară-te, sclavule! Vrei să îți dau cu asta în cap?!”, a răcnit Fulgy, printre înjurături care nu pot fi reproduse.

„Pleacă în p%*!@ mea, că te bat… Eu sunt milionar…”

Iritat, probabil, că bătrânul încerca să evite orice altercație și se îndepărta, Fulgy a spart sticla de asfalt. După care s-a îndreptat val-vârtej spre bătrân, l-a scuipat fără nicio jenă și i-a aruncat cuvinte de ocară.

„Pleacă în p%*!@ mea de-aici că te bat… Eu sunt milionar…”, a mai strigat Fulgy.

Când bătrânul l-a avertizat că va chema Poliția, răspunsul lui Fulgy nu a întârziat:

„Până chemi tu Poliția, eu chem Interpolul. Du-te și vezi de drumul tău, de nebun. Nu ești șmecher, ești fraier. Un șmecher nu ajunge ca tine”.

Trecătorii aflați în zonă au asistat siderați la "spectacolul" grotesc dat de mezinul familiei de lăutari.

În trecut, Fulgy a fost acuzat că și-ar fi bătut iubita

”Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm, nu am acceptat şi m-a amenințat, spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil! Bărbaţii enumeraţi de acesta sunt bărbaţi cu care el a avut divergențe în trecut. Aceştia fiindu-i superiori şi neavând ce să le facă a crezut că se «răzbună» făcând asta. Am avut o relaţie cu unul din cei enumeraţi înainte de a fi cu el, unii îmi sunt cunoştinţe, iar ceilalţi nici măcar nu-i cunoşteam. Într-adevăr, mi-a propus să fac acel test poligraf într-o dimineaţă, neacceptând a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus obligată fiind, la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma. Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară, aşa că voi clarifica lucrurile”, spunea fosta iubită a lui Fulgy, în urmă cu ceva timp.

